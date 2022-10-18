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Трасс извинилась за ошибки, допущенные за месяц премьерства, но отказалась уходить в отставку

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Трасс заявила, что месяц во главе правительства "не был идеальным"
Трасс заявила, что месяц во главе правительства "не был идеальным"
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 18 октября в интервью BBC принесла извинения за допущенные ошибки, но отказалась уходить в отставку, несмотря на призывы ряда членов правящей Консервативной партии.

Это произошло на следующий день после того, как назначенный ею новый министр финансов Джереми Хант отменил почти все ее планы по снижению налогов, чтобы стабилизировать рыночные потрясения, отмечает канал.

Несмотря на это, преемница Бориса Джонсона настаивает на том, что не потеряла репутацию и способна возглавить консерваторов на ближайших выборах.

"Я действительно думаю, что это признак честного политика, который говорит: да, я совершила ошибку. Я исправила эту ошибку. И теперь нам нужно сделать что-то для людей", – сказала Трасс в интервью.

Она добавила, что ее месяц на премьерской должности "не был идеальным" и сейчас было бы "безответственно" не изменить курс, с которым она шла на выборы главы кабинета и который вызвал неприятие в обществе.

Трасс заявил, что намерена искать пути ускорения экономического роста Великобритании, но теперь для этого потребуется больше времени.

"Я по-прежнему привержена своему видению, но нам придется реализовать его по-другому", – сказала она.

Кризис в Британии спровоцировали планы Трасс и бывшего министра финансов Квази Квартенга снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями. Правительство не объяснило, где будет брать деньги, что напугало финансистов и союзников Британии. Курс фунта и цена госдолга упали, кроме того, такие действия пошатнули пенсионную систему.

Согласно последнему опросу Ipsos, 67% британцев недовольны политикой Трасс на посту премьер-министра. Один из депутатов-консерваторов заявил Sky News, что Трасс не может "двигаться дальше", сделав своего бывшего канцлера "козлом отпущения".

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.

Во время выступления со своей первой речью Трасс анонсировала "смелый план" по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ.

Теги: налоги, Великобритания, выборы, отставка, Консервативная партия Великобритании, Лиз Трасс
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