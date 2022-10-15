"Это сложно, но мы переживем этот шторм". Трасс уволила министра финансов и анонсировала повышение налогов. Ее рейтинг пробил "дно", пишут СМИ

"Сегодня я действую решительно, потому что моим приоритетом является обеспечение экономической стабильности нашей страны. Я хочу быть честной, это сложно, но мы переживем этот шторм", – сказала премьер-министр.
Today the Prime Minister appointed her new Chancellor @Jeremy_Hunt.— UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2022
Together they are committed to delivering the strong and sustained growth Britain needs to transform the prosperity of our country for years to come. pic.twitter.com/jSaHZKGEi8
Как пишет "Русская служба BBC", кризис в Британии спровоцировали планы Трасс и бывшего министра финансов снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями. Как пишет телерадиокомпания, правительство не объяснило, где будет брать деньги, что напугало финансистов и союзников Британии. Вследствие курс фунта и цены госдолга рухнули, пишет BBC. Кроме того, такие действия пошатнули пенсионную систему. Reuters пишет, что в ситуацию пришлось вмешаться Банку Англии. Доходность по долгосрочным облигациям рекордно упала, отметило агентство.
Вследствие Трасс отменила свой план снижения налогов для бизнеса и заявила, что правительство повысит корпоративный налог в апреле следующего года с 19% до 25%. Благодаря такому шагу правительства планируемый дефицит в бюджете сократился на £18 млрд, пишет BBC. По первоначальному плану Трасс, предполагалось снижение налогов на £45 млрд в год.
По информации Reuters, внутри Консервативной партии заговорили об отставке Трасс. Поддержка политсилы пробила "дно", отметило ВВС. Согласно последнему опросу Ipsos, 67% британцев недовольны политикой Трасс на посту премьер-министра. Один из депутатов-консерваторов заявил Sky News, что Трасс не может "двигаться дальше", сделав своего бывшего канцлера "козлом отпущения".
Первые 38 дней ее пребывания в должности оказались одними из "самых беспорядочных в британской истории", написала о Трасс британская газета Daily Mail, цитирует Sky News.
Как пишет Reuters, если Трасс не сможет найти пакет мер по сокращению государственных расходов и повышению налогов, которые успокоят инвесторов и пройдут голосование в парламенте, она рискует "свергнуть правительство".
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.
Во время выступления со своей первой речью, Трасс заявляла, что будет преследовать три приоритетных задачи. Она анонсировала "смелый план" по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ.