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"Это сложно, но мы переживем этот шторм". Трасс уволила министра финансов и анонсировала повышение налогов. Ее рейтинг пробил "дно", пишут СМИ

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67% британцев не довольны политикой Трасс на посту премьер-министра опрос Ipsos
67% британцев не довольны политикой Трасс на посту премьер-министра – опрос Ipsos
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 14 октября уволила своего первого канцлера, министра финансов Квази Квартенга. Об этом она заявила во время брифинга на Даунинг-стрит. Видео обращения опубликовал Офис главы правительства.

"Сегодня я действую решительно, потому что моим приоритетом является обеспечение экономической стабильности нашей страны. Я хочу быть честной, это сложно, но мы переживем этот шторм", – сказала премьер-министр.

Фото: EPA
Как сообщил офис премьера, на его место Трасс назначила Джереми Ханта, который ранее был главой министерств здравоохранения и иностранных дел. На брифинге она отметила, что ей "очень жаль расставаться" с Квартенгом, но страну "уже две недели сотрясает рукотворный кризис".

Как пишет "Русская служба BBC", кризис в Британии спровоцировали планы Трасс и бывшего министра финансов снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями. Как пишет телерадиокомпания, правительство не объяснило, где будет брать деньги, что напугало финансистов и союзников Британии. Вследствие курс фунта и цены госдолга рухнули, пишет BBC. Кроме того, такие действия пошатнули пенсионную систему. Reuters пишет, что в ситуацию пришлось вмешаться Банку Англии. Доходность по долгосрочным облигациям рекордно упала, отметило агентство.

Вследствие Трасс отменила свой план снижения налогов для бизнеса и заявила, что правительство повысит корпоративный налог в апреле следующего года с 19% до 25%. Благодаря такому шагу правительства планируемый дефицит в бюджете сократился на £18 млрд, пишет BBC. По первоначальному плану Трасс, предполагалось снижение налогов на £45 млрд в год. 

По информации Reuters, внутри Консервативной партии заговорили об отставке Трасс. Поддержка политсилы пробила "дно", отметило ВВС. Согласно последнему опросу Ipsos67% британцев недовольны политикой Трасс на посту премьер-министра. Один из депутатов-консерваторов заявил Sky News, что Трасс не может "двигаться дальше", сделав своего бывшего канцлера "козлом отпущения". 

Первые 38 дней ее пребывания в должности оказались одними из "самых беспорядочных в британской истории", написала о Трасс британская газета Daily Mail, цитирует Sky News.

Как пишет Reuters, если Трасс не сможет найти пакет мер по сокращению государственных расходов и повышению налогов, которые успокоят инвесторов и пройдут голосование в парламенте, она рискует "свергнуть правительство".

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 

Во время выступления со своей первой речью, Трасс заявляла, что будет преследовать три приоритетных задачи. Она анонсировала "смелый план" по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ.

Теги: Великобритания, бюджет, бизнес, доходы, Лиз Трасс, Британия
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