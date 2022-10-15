"Это сложно, но мы переживем этот шторм". Трасс уволила министра финансов и анонсировала повышение налогов. Ее рейтинг пробил "дно", пишут СМИ

Today the Prime Minister appointed her new Chancellor @Jeremy_Hunt.



Together they are committed to delivering the strong and sustained growth Britain needs to transform the prosperity of our country for years to come. pic.twitter.com/jSaHZKGEi8 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2022

Как сообщил офис премьера, на его место Трасс назначила Джереми Ханта, который ранее был главой министерств здравоохранения и иностранных дел. На брифинге она отметила, что ей "очень жаль расставаться" с Квартенгом, но страну "уже две недели сотрясает рукотворный кризис".

Как пишет "Русская служба BBC", кризис в Британии спровоцировали планы Трасс и бывшего министра финансов снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями. Как пишет телерадиокомпания, правительство не объяснило, где будет брать деньги, что напугало финансистов и союзников Британии. Вследствие курс фунта и цены госдолга рухнули, пишет BBC. Кроме того, такие действия пошатнули пенсионную систему. Reuters пишет, что в ситуацию пришлось вмешаться Банку Англии. Доходность по долгосрочным облигациям рекордно упала, отметило агентство.

Вследствие Трасс отменила свой план снижения налогов для бизнеса и заявила, что правительство повысит корпоративный налог в апреле следующего года с 19% до 25%. Благодаря такому шагу правительства планируемый дефицит в бюджете сократился на £18 млрд, пишет BBC. По первоначальному плану Трасс, предполагалось снижение налогов на £45 млрд в год.

По информации Reuters, внутри Консервативной партии заговорили об отставке Трасс. Поддержка политсилы пробила "дно", отметило ВВС. Согласно последнему опросу Ipsos, 67% британцев недовольны политикой Трасс на посту премьер-министра. Один из депутатов-консерваторов заявил Sky News, что Трасс не может "двигаться дальше", сделав своего бывшего канцлера "козлом отпущения".

Первые 38 дней ее пребывания в должности оказались одними из "самых беспорядочных в британской истории", написала о Трасс британская газета Daily Mail, цитирует Sky News.

Как пишет Reuters, если Трасс не сможет найти пакет мер по сокращению государственных расходов и повышению налогов, которые успокоят инвесторов и пройдут голосование в парламенте, она рискует "свергнуть правительство".