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В парламенте Британии хотят объявить о недоверии премьеру Трасс – СМИ

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Трасс вступила в должность премьера в начале сентября
Трасс вступила в должность премьера в начале сентября
Фото: ЕРА

Члены Консервативной партии Великобритании планируют объявить о недоверии премьер-министру страны Лиз Трасс, которая в начале этого месяца вступила в должность. Об этом 26 сентября сообщил канал Sky News, ссылаясь на консерватора, который входил в правительство экс-премьера Бориса Джонсона.

По данным телеканала, в Консервативной партии уже начали сбор подписей о недоверии Трасс. Причиной этого, по словам собеседника Sky News, стало несогласие с объявленными правительством мерами для преодоления экономического кризиса.

Бывший министр утверждает, что Трасс "бросила вызов рынкам и Банку Англии", что может разрушить экономику страны.

В то же время некоторые депутаты-консерваторы в разговоре со Sky News сказали, что им ничего не известно о сборе подписей за голосование о недоверии правительству Трасс. При этом они не исключают, что "нечто подобное может произойти".

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре.

6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 

7 сентября стало известно, что Трасс назначила ключевых министров своего правительства. В частности, министром финансов стал Квази Квартенг, возглавлявший министерство по бизнесу в правительстве Джонсона.

Теги: Великобритания, экономика, бизнес, правительство, финансы, Лиз Трасс, недоверие
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