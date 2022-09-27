В парламенте Британии хотят объявить о недоверии премьеру Трасс – СМИ

По данным телеканала, в Консервативной партии уже начали сбор подписей о недоверии Трасс. Причиной этого, по словам собеседника Sky News, стало несогласие с объявленными правительством мерами для преодоления экономического кризиса.

Бывший министр утверждает, что Трасс "бросила вызов рынкам и Банку Англии", что может разрушить экономику страны.

В то же время некоторые депутаты-консерваторы в разговоре со Sky News сказали, что им ничего не известно о сборе подписей за голосование о недоверии правительству Трасс. При этом они не исключают, что "нечто подобное может произойти".