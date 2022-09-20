"Поддерживать вас на каждом шагу". Трасс пообещала, что британская помощь Украине в 2023 году точно не снизится

По ее словам, сумма поддержки в новом году будет равняться или превысит ту, которая оказана в 2022 году. Говоря о военных успехах Украины за последние недели, Трасс назвала их "вдохновляющими".

"Снова и снова эти смелые люди бросают вызов сомневающимся и демонстрируют, на что они способны, когда получают необходимую им военную, экономическую и политическую поддержку. Мое послание народу Украины таково: Великобритания будет и впредь поддерживать вас на каждом шагу, ваша безопасность – это наша безопасность", – сказала она.

На пресс-конференции перед вылетом в США на саммит ООН глава британского правительства сообщила, что она воспользуется возможностью встречи мировых лидеров и попытается сплотить их для борьбы с энергетической зависимостью от газового шантажа РФ.

"Перекрыв краны газопровода "Северный поток", [президент России Владимир] Путин обрек миллионы людей в Европе на более холодную и тяжелую зиму. Слишком многими жизнями – в Украине, в ЕС и во всем мире – манипулирует зависимость от российской энергии. Нам нужно работать вместе, чтобы покончить с этим раз и навсегда", – подчеркнула Трасс.