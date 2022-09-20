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"Поддерживать вас на каждом шагу". Трасс пообещала, что британская помощь Украине в 2023 году точно не снизится

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Премьер-министр назвала победы Украины в последние недели "вдохновляющими"
Премьер-министр назвала победы Украины в последние недели "вдохновляющими"
Фото: ЕРА

Великобритания обязуется выделить в 2023 году не менее £2,3 млрд ($2,6 млрд) на военную помощь Украине в борьбе с российским вторжением. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, сообщает 20 сентября Wales online.

По ее словам, сумма поддержки в новом году будет равняться или превысит ту, которая оказана в 2022 году. Говоря о военных успехах Украины за последние недели, Трасс назвала их "вдохновляющими". 

"Снова и снова эти смелые люди бросают вызов сомневающимся и демонстрируют, на что они способны, когда получают необходимую им военную, экономическую и политическую поддержку. Мое послание народу Украины таково: Великобритания будет и впредь поддерживать вас на каждом шагу, ваша безопасность – это наша безопасность", – сказала она.

На пресс-конференции перед вылетом в США на саммит ООН глава британского правительства сообщила, что она воспользуется возможностью встречи мировых лидеров и попытается сплотить их для борьбы с энергетической зависимостью от газового шантажа РФ.

"Перекрыв краны газопровода "Северный поток", [президент России Владимир] Путин обрек миллионы людей в Европе на более холодную и тяжелую зиму. Слишком многими жизнями – в Украине, в ЕС и во всем мире – манипулирует зависимость от российской энергии. Нам нужно работать вместе, чтобы покончить с этим раз и навсегда", – подчеркнула Трасс.

Контекст:

Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

Теги: Владимир Путин, Великобритания, газ, военная помощь, финансовая помощь, война России против Украины, Евросоюз, Лиз Трасс
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