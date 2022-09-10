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Гордон: Уверен, что после назначения Трасс Великобритания не снизит, а может, даже повысит объемы помощи Украине

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Гордон: Уверен, что Лиз Трасс будет жестко себя вести по отношению к этому сумасшедшему маньяку Путину
Гордон: Уверен, что Лиз Трасс будет жестко себя вести по отношению к этому сумасшедшему маньяку Путину
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что после смены премьер-министра Великобритании отношения этой страны с Украиной не изменятся. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Гордон убежден: новый премьер Великобритании Лиз Трасс будет себя по-прежнему жестко вести себя с Россией.

"Я абсолютно уверен, что будет сохранена преемственность в отношениях между Великобританией и Украиной. Я уверен, что Лиз Трасс будет жестко себя вести себя по отношению к этому сумасшедшему маньяку [президенту РФ Владимиру] Путину. Я уверен, что Великобритания не снизит, а может, даже повысит объемы помощи Украине", – сказал журналист.

Гордон также поблагодарил предыдущего британского премьера Бориса Джонсона за поддержку и помощь Украине.

"Я считаю, что помощь конкретно двух людей (я сейчас даже не говорю о правительствах и народах) – [президента США] Джо Байдена и Бориса Джонсона – является для Украины не то что неоценимой, является для Украины решающей. Если бы не личная позиция Байдена и Джонсона, я даже не хочу говорить, что и когда было бы с нашей страной и с нами", – сказал Гордон.

Он убежден, что имя Джонсона "будет навсегда золотыми буквами вписано в новейшую историю независимой Украины".

Ранее журналист призывал назвать улицы в Киеве именами Байдена и Джонсона.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.

Трасс занимает проукраинскую и антипутинскую позицию. В мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой. В конце июня она заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым лидером, которому Трасс позвонила после назначения премьером. "Поблагодарил народ Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению", – сообщил после разговора Зеленский. Трасс приняла приглашение посетить Украину.

Джонсон, который возглавлял правительство с 2019 года, покинул свой пост после серии внутрипартийных скандалов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Великобритания, военная помощь, Алеся Бацман, Борис Джонсон, война России против Украины, Лиз Трасс
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