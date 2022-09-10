Гордон: Уверен, что после назначения Трасс Великобритания не снизит, а может, даже повысит объемы помощи Украине

Гордон: Уверен, что Лиз Трасс будет жестко себя вести по отношению к этому сумасшедшему маньяку Путину Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон убежден: новый премьер Великобритании Лиз Трасс будет себя по-прежнему жестко вести себя с Россией.

"Я абсолютно уверен, что будет сохранена преемственность в отношениях между Великобританией и Украиной. Я уверен, что Лиз Трасс будет жестко себя вести себя по отношению к этому сумасшедшему маньяку [президенту РФ Владимиру] Путину. Я уверен, что Великобритания не снизит, а может, даже повысит объемы помощи Украине", – сказал журналист.

Гордон также поблагодарил предыдущего британского премьера Бориса Джонсона за поддержку и помощь Украине.

"Я считаю, что помощь конкретно двух людей (я сейчас даже не говорю о правительствах и народах) – [президента США] Джо Байдена и Бориса Джонсона – является для Украины не то что неоценимой, является для Украины решающей. Если бы не личная позиция Байдена и Джонсона, я даже не хочу говорить, что и когда было бы с нашей страной и с нами", – сказал Гордон.

Он убежден, что имя Джонсона "будет навсегда золотыми буквами вписано в новейшую историю независимой Украины".

Ранее журналист призывал назвать улицы в Киеве именами Байдена и Джонсона.

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