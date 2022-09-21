Шмыгаль в Нью-Йорке встретился с Трасс. Обсудили поставки оружия, газодобычу и восстановление Украины

"Стороны коснулись вопроса активизации поставок оружия для защиты Украины и усиления санкций против российской нефти и газа. В контексте диверсификации источников энергоснабжения и подготовки к отопительному сезону премьер-министры Украины и Великобритании обсудили необходимость наращивания собственной добычи газа, в частности в Украине", – говорится в сообщении.

Премьер выразил благодарность коллеге за готовность Великобритании предоставить Украине следующий транш в $500 млн через Всемирный банк на закупку газа.

"Мы также заинтересованы в привлечении британского бизнеса к развитию сферы газодобычи в Украине. Рассчитываем, что правительство Великобритании примет необходимые решения для страхования британского бизнеса в Украине от военных рисков", – сказал Шмыгаль.

Премьеры обсудили следующую Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Великобритании в 2023 году, и договорились создать рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к мероприятию.

"Убежден, что Великобритания будет нашим главным партнером не только в вооруженном отпоре России, но и в восстановлении. Мы ценим готовность вашей страны играть ведущую роль в послевоенном обновлении Украины", – заявил Шмыгаль.

"Спасибо британским друзьям за политическую поддержку и практическую помощь", – написал после встречи Шмыгаль в Telegram.

Трасс со своей стороны заверила, что политический курс Великобритании по поддержке Украины остается неизменным.

Last night I reaffirmed to Ukrainian First Lady @ZelenskaUA and Prime Minister @Denys_Shmyhal Britain's steadfast support for the Ukrainian people as they fight to restore their sovereignty and territorial integrity.



The UK will always #StandWithUkraine * * pic.twitter.com/Er6lfCCo3E — Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022