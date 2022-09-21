ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль в Нью-Йорке встретился с Трасс. Обсудили поставки оружия, газодобычу и восстановление Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трасс заверила Шмыгаля, что Великобритания продолжит поддерживать Украину
Трасс заверила Шмыгаля, что Великобритания продолжит поддерживать Украину
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министры Украины и Великобритании Денис Шмыгаль и Елизавета Трасс 20 сентября встретились в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина Украины.

"Стороны коснулись вопроса активизации поставок оружия для защиты Украины и усиления санкций против российской нефти и газа. В контексте диверсификации источников энергоснабжения и подготовки к отопительному сезону премьер-министры Украины и Великобритании обсудили необходимость наращивания собственной добычи газа, в частности в Украине", – говорится в сообщении.

Премьер выразил благодарность коллеге за готовность Великобритании предоставить Украине следующий транш в $500 млн через Всемирный банк на закупку газа.

"Мы также заинтересованы в привлечении британского бизнеса к развитию сферы газодобычи в Украине. Рассчитываем, что правительство Великобритании примет необходимые решения для страхования британского бизнеса в Украине от военных рисков", – сказал Шмыгаль.

Премьеры обсудили следующую Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Великобритании в 2023 году, и договорились создать рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к мероприятию. 

"Убежден, что Великобритания будет нашим главным партнером не только в вооруженном отпоре России, но и в восстановлении. Мы ценим готовность вашей страны играть ведущую роль в послевоенном обновлении Украины", – заявил Шмыгаль.

"Спасибо британским друзьям за политическую поддержку и практическую помощь", – написал после встречи Шмыгаль в Telegram. 

Трасс со своей стороны заверила, что политический курс Великобритании по поддержке Украины остается неизменным.

Контекст:

Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

Теги: Великобритания, газ, помощь, газодобыча, война России против Украины, Лиз Трасс, Денис Шмыгаль, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
  Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
  Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (332494)
2
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (159555)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (117830)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (110023)
5
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (102179)
6
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (85837)
7
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (47249)
8
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (38335)
 
 
 
 