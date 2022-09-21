В Днепре вместо российских топонимов назвали улицы в честь королевы Елизаветы II и двух американских астронавтов

В частности, улица Глинки, ранее названная в честь российского композитора Михаила Глинки, в центре Днепра переименована в улицу Королевы Елизаветы II.

Улица, носившая имя российского полководца Александра Суворова, переименована в честь Алана Шепарда, первого американского астронавта.

Появилась на карте Днепра и улица Нила Армстронга, еще одного астронавта из США, первого землянина, ступившего на поверхность Луны. Ранее она носила имя советского архитектора Матвея Казакова.

Улицу Пушкина на окраине Днепра переименовали в честь Василия Бабенко, украинского ученого-археолога, которого в свое время известный в регионе краевед Дмитрий Яворницкий привлек к изучению этнографии края. В то же время проспект Пушкина в центре Днепра сохранил свое название.

Улицу, носившую имя русской актрисы Марии Ермоловой, переименовали в честь Василия Слипака, всемирно известного украинского оперного певца, погибшего в боях за Украину.

Улица, ранее носившая имя погибшей под Сталинградом в 1942 году советской актрисы Гули Королевой, переименована в честь Квитки Цисык, популярной в США певицы с украинскими корнями.

Озеро Московское, находящееся в черте города, переименовано в Плесо Ломовское.

"Улица 1 Мая [теперь] носит имя украинского архитектора Владимира Заболотного, который был одним из авторов проекта здания Верховной Рады Украины и разрабатывал планы по застройке ряда городов Днепропетровской области", – добавил Филатов.

Всего, по словам мэра, в Днепре дерусифицировано уже более 110 топонимов. Филатов пообещал, что работа по их переименованию не прекратится.