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В Днепре вместо российских топонимов назвали улицы в честь королевы Елизаветы II и двух американских астронавтов

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В Днепре увековечили память Елизаветы II, назвав улицу в честь умершей королевы Великобритании
В Днепре увековечили память Елизаветы II, назвав улицу в честь умершей королевы Великобритании
Фото: theroyalfamily / Instagram

В Днепре дали новые имена 44 улицам и одному озеру, которые ранее назывались в честь российских и советских деятелей и топонимов. Об этом сообщил 21 сентября в Facebook мэр города Борис Филатов.

В частности, улица Глинки, ранее названная в честь российского композитора Михаила Глинки, в центре Днепра переименована в улицу Королевы Елизаветы II.

Улица, носившая имя российского полководца Александра Суворова, переименована в честь Алана Шепарда, первого американского астронавта.

Появилась на карте Днепра и улица Нила Армстронга, еще одного астронавта из США, первого землянина, ступившего на поверхность Луны. Ранее она носила имя советского архитектора Матвея Казакова.

Улицу Пушкина на окраине Днепра переименовали в честь Василия Бабенко, украинского ученого-археолога, которого в свое время известный в регионе краевед Дмитрий Яворницкий привлек к изучению этнографии края. В то же время проспект Пушкина в центре Днепра сохранил свое название.

Улицу, носившую имя русской актрисы Марии Ермоловой, переименовали в честь Василия Слипака, всемирно известного украинского оперного певца, погибшего в боях за Украину.

Улица, ранее носившая имя погибшей под Сталинградом в 1942 году советской актрисы Гули Королевой, переименована в честь Квитки Цисык, популярной в США певицы с украинскими корнями.

Озеро Московское, находящееся в черте города, переименовано в Плесо Ломовское.

"Улица 1 Мая [теперь] носит имя украинского архитектора Владимира Заболотного, который был одним из авторов проекта здания Верховной Рады Украины и разрабатывал планы по застройке ряда городов Днепропетровской области", – добавил Филатов.

Всего, по словам мэра, в Днепре дерусифицировано уже более 110 топонимов. Филатов пообещал, что работа по их переименованию не прекратится.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0CYUcRRQSB76XrgQrJezoM9wWN8TsSTHgnLTG9FsVMU2FfLeYzJpL3KJMEKN9o3gzl&id=100002157183088

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил, что в городе не будет "московских" и "бурятских" улиц (имея в виду российские топонимы в целом). Их переименуют в честь президента США Джо Байдена, бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, Чернобаевки и так далее.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы обсудить возможность демонтажа памятника российской царице Екатерине II.

В августе экспертный совет Министерства культуры и информационной политики (МКИП) Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма определил 10 наиболее распространенных топонимов в честь российских деятелей, которые рекомендуются к переименованию в первую очередь

В список вошли летчики-испытатели Юрий Гагарин, Валерий Чкалов и Владимир Комаров, поэты и писатели Александр Пушкин, Максим Горький, Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, биолог и селекционер Иван Мичурин, полководец Александр Суворов, герой Советского Союза Александр Матросов.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Великобритания, памятник, Борис Филатов, культура, Днепр, королева Елизавета II, Владимир Маяковский, Александр Пушкин, Юрий Гагарин, Михаил Лермонтов, переименование, астронавты, улицы, мэр, память
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