В Казахстане вернули столице название Астана и утвердили семилетний президентский срок

Согласно поправкам, столице Казахстана возвращается название Астана. Кроме того, в конституции страны закрепляется однократный семилетний срок, на который избирается президент Казахстана.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана в парламенте страны, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы и увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.

Контекст:

Нурсултан Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. Полномочия главы государства передали Токаеву, который на тот момент был спикером верхней палаты парламента.

20 марта в инаугурационной речи Токаев предложил переименовать столицу страны в Нур-Султан в честь Назарбаева. Он также присвоил Назарбаеву высшую степень отличия в Казахстане – звание народного героя.

Указ о переименовании Астаны в Нур-Султан Токаев подписал 23 марта.

Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай 13 сентября сообщил, что президент поддерживает инициативу депутатов парламента переименовать столицу страны из Нур-Султана обратно в Астану.

Город до 1961 года назывался Акмолинском, с 1961-го по 1992 год – Целиноградом. В 1992-м его переименовали в Акмолу, в 1998-м – в Астану и сделали столицей Казахстана вместо Алматы.