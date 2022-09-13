Токаев поддержал переименование Нур-Султана в Астану. Три года назад столица Казахстана получила это название по его же инициативе

"Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые, в свою очередь, опирались на предложения, высказанные на встречах с населением, а также на многочисленные обращения граждан во время референдума. Предложение парламентариев с согласия главы государства включено в проект Конституционного закона", – сказано в сообщении.
Желдибай подчеркнул, что Токаев "считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы".
Пресс-секретарь Токаева добавил: президент считает, что другие объекты, носящие имя Назарбаева, должны сохранить свои названия.
Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. Полномочия главы государства передали Токаеву, который на тот момент был спикером верхней палаты парламента.
20 марта в инаугурационной речи Токаев предложил переименовать столицу страны в Нур-Султан. Он также присвоил Назарбаеву высшую степень отличия в Казахстане – звание народного героя.
Указ о переименовании Астаны в Нур-Султан Токаев подписал 23 марта.
Нынешний Нур-Султан до 1961 года назывался Акмолинском, с 1961-го по 1992 год – Целиноградом. В 1992-м его переименовали в Акмолу, в 1998-м – в Астану и сделали столицей Казахстана вместо Алматы.
Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 9 июня 2019 года. На пост президента претендовали девять кандидатов. Победил Токаев, набрав более 70% голосов. 12 июня он принес присягу президента Казахстана.
Начиная с осени 2021-го Назарбаев постепенно лишается влияния и должностей в Казахстане. Так, в ноябре 2021 года Назарбаев принял решение покинуть должность главы партии "Нур Отан", передав должность Токаеву "шагом, который демонстрирует единство".
Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. 9 января Назарбаев решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву. 28 января Назарбаев ушел с поста главы правящей партии "Нур Отан".
7 февраля Токаев подписал закон, который лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.
6 июня 2022 года в Казахстане прошел референдум по внесению поправок в Конституцию, инициатором которого стал Токаев. Провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов, которые прошли в январе по всей стране. Народ Казахстана поддержал поправки в конституцию страны, которые в том числе лишают Назарбаева статуса "елбасы" – "отца нации".