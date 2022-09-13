Токаев поддержал переименование Нур-Султана в Астану. Три года назад столица Казахстана получила это название по его же инициативе

Токаев не оспаривает вклад Назарбаева в развитие Казахстана, но поддерживает обратное переименование Нур-Султана в Астану Фото: akorda.kz

"Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые, в свою очередь, опирались на предложения, высказанные на встречах с населением, а также на многочисленные обращения граждан во время референдума. Предложение парламентариев с согласия главы государства включено в проект Конституционного закона", – сказано в сообщении.

Желдибай подчеркнул, что Токаев "считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы".

Пресс-секретарь Токаева добавил: президент считает, что другие объекты, носящие имя Назарбаева, должны сохранить свои названия.

Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. Полномочия главы государства передали Токаеву, который на тот момент был спикером верхней палаты парламента.

20 марта в инаугурационной речи Токаев предложил переименовать столицу страны в Нур-Султан. Он также присвоил Назарбаеву высшую степень отличия в Казахстане – звание народного героя.

Указ о переименовании Астаны в Нур-Султан Токаев подписал 23 марта.

Нынешний Нур-Султан до 1961 года назывался Акмолинском, с 1961-го по 1992 год – Целиноградом. В 1992-м его переименовали в Акмолу, в 1998-м – в Астану и сделали столицей Казахстана вместо Алматы.