В Киеве улицу Московскую переименовали в улицу Князей Острожских, а Волгоградскую назвали в честь Ратушного

Он также сообщил, что Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе в улицу имени Романа Ратушного – в честь активиста, погибшего на востоке Украины в июне этого года.
Также переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.
В частности, в Харькове решили изменить название Харьковского областного русского театра имени Александра Пушкина.
Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил, что в городе не будет "московских" и "бурятских" улиц (имея в виду российские топонимы в целом). Их переименуют в честь президент США Джо Байдена, бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, Чернобаевки и так далее.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы обсудить возможность демонтажа памятника российской царице Екатерине II.