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КИЕВ

В Киеве улицу Московскую переименовали в улицу Князей Острожских, а Волгоградскую назвали в честь Ратушного

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В Киеве переименовали около 40 улиц
В Киеве переименовали около 40 улиц
Фото: depositphotos.com

Киевсовет 8 сентября переименовал улицу Московскую в улицу Князей Острожских. Об этом в Telegram сообщил мэр Виталий Кличко.

Он также сообщил, что Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе в улицу имени Романа Ратушного – в честь активиста, погибшего на востоке Украины в июне этого года.

Также переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

В частности, в Харькове решили изменить название Харьковского областного русского театра имени Александра Пушкина.

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил, что в городе не будет "московских" и "бурятских" улиц (имея в виду российские топонимы в целом). Их переименуют в честь президент США Джо Байдена, бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, Чернобаевки и так далее.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы обсудить возможность демонтажа памятника российской царице Екатерине II.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, Киевсовет, переименование, Роман Ратушный
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