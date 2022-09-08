В Киеве улицу Московскую переименовали в улицу Князей Острожских, а Волгоградскую назвали в честь Ратушного

Он также сообщил, что Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе в улицу имени Романа Ратушного – в честь активиста, погибшего на востоке Украины в июне этого года.

Также переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.