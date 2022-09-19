Шмыгаль и Зеленская встретились с королем Великобритании Чарльзом III

"Денис Шмигаль и Елена Зеленская выразили соболезнования от имени президента [Владимира Зеленского], правительства и народа Украины по поводу смерти королевы Елизаветы II и пожелали королю Чарльзу III долгого и достойного правления", – говорится в сообщении.
В Telegram Шмыгаль заявил, что вместе с Зеленской поблагодарили Чарльза III "за неизменную мощную поддержку Украины со стороны Великобритании и лично Его величества".
"Подчеркнул, что украинский народ был бы рад в будущем приветствовать Короля Чарльза ІІІ с визитом в нашей стране", – написал он.
18 сентября Зеленская, Шмыгаль, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко и его супруга Инна почтили память королевы в Вестминстер-холле в Лондоне.
Также принцесса приняла первую леди в Букингемском дворце.
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.
19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. На службе присутствовали 2 тыс. человек – члены королевской семьи, представители высшего политического руководства страны, а также лидеры иностранных государств, в частности президент США Джо Байден с супругой Джилл, президент Франции Эммануэль Макрон с женой Бриджит, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие. От Украины присутствовали Зеленская и Шмыгаль.