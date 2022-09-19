ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шмыгаль и Зеленская встретились с королем Великобритании Чарльзом III

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленская и Шмыгаль присутствовали от Украины на похоронах Елизаветы II
Зеленская и Шмыгаль присутствовали от Украины на похоронах Елизаветы II
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская встретились с королем Великобритании Чарльзом III во время приема в Букингемском дворце. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба украинского правительства.

"Денис Шмигаль и Елена Зеленская выразили соболезнования от имени президента [Владимира Зеленского], правительства и народа Украины по поводу смерти королевы Елизаветы II и пожелали королю Чарльзу III долгого и достойного правления", – говорится в сообщении.

В Telegram Шмыгаль заявил, что вместе с Зеленской поблагодарили Чарльза III "за неизменную мощную поддержку Украины со стороны Великобритании и лично Его величества".

"Подчеркнул, что украинский народ был бы рад в будущем приветствовать Короля Чарльза ІІІ с визитом в нашей стране", – написал он.

18 сентября Зеленская, Шмыгаль, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко и его супруга Инна почтили память королевы в Вестминстер-холле в Лондоне.

Также принцесса приняла первую леди в Букингемском дворце.

Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. На службе присутствовали 2 тыс. человек – члены королевской семьи, представители высшего политического руководства страны, а также лидеры иностранных государств, в частности президент США Джо Байден с супругой Джилл, президент Франции Эммануэль Макрон с женой Бриджит, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие. От Украины присутствовали Зеленская и Шмыгаль.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Великобритания, король Чарльз III, Елена Зеленская, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео
  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании
86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой
"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
  Жена принца Уильяма прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Жена принца Уильяма прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
За день до похорон опубликован последний портрет Елизаветы II. Фото
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
  Украину на "Детском Евровидении" представит 13-летняя Злата Дзюнька с авторской песней "Незламна"
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
"Лиля в миниатюре". Подкопаева показала свою младшую дочь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (253997)
2
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (239991)
3
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (143898)
4
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (107814)
5
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (94843)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (52374)
7
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ (22380)
8
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (20124)
 
 
 
 