Шмыгаль и Зеленская встретились с королем Великобритании Чарльзом III

Зеленская и Шмыгаль присутствовали от Украины на похоронах Елизаветы II Фото: kmu.gov.ua

"Денис Шмигаль и Елена Зеленская выразили соболезнования от имени президента [Владимира Зеленского], правительства и народа Украины по поводу смерти королевы Елизаветы II и пожелали королю Чарльзу III долгого и достойного правления", – говорится в сообщении.

В Telegram Шмыгаль заявил, что вместе с Зеленской поблагодарили Чарльза III "за неизменную мощную поддержку Украины со стороны Великобритании и лично Его величества".

"Подчеркнул, что украинский народ был бы рад в будущем приветствовать Короля Чарльза ІІІ с визитом в нашей стране", – написал он.

18 сентября Зеленская, Шмыгаль, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко и его супруга Инна почтили память королевы в Вестминстер-холле в Лондоне.

Также принцесса приняла первую леди в Букингемском дворце.