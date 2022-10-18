Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Видео

В публикации отмечается, что в Абердине сейчас проживает около 1000 беженцев из Украины, Сирии и Афганистана. Во время визита в город Чарльз III пообщался с беженцами, которые рассказали ему свои истории.
Букингемский дворец отметил историю украинки Ирины Скворцовой, которая покинула Украину после начала войны, а сейчас работает в Абердине в пункте приема беженцев.
По данным ООН, за полгода полномасштабного вторжения РФ более 9 млн человек покинули Украину. И вернулись почти 2,5 млн.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
Коронация Чарльза III состоится 6 мая 2023 года.