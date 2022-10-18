Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Видео

Во время визита в Шотландию Чарльз III пообщался с беженцами, которые рассказали ему свои истории Фото: The Royal Family / Facebook

В публикации отмечается, что в Абердине сейчас проживает около 1000 беженцев из Украины, Сирии и Афганистана. Во время визита в город Чарльз III пообщался с беженцами, которые рассказали ему свои истории.

Букингемский дворец отметил историю украинки Ирины Скворцовой, которая покинула Украину после начала войны, а сейчас работает в Абердине в пункте приема беженцев.