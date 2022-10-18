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18 октября, 2022
 
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Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Видео

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Во время визита в Шотландию Чарльз III пообщался с беженцами, которые рассказали ему свои истории
Во время визита в Шотландию Чарльз III пообщался с беженцами, которые рассказали ему свои истории
Фото: The Royal Family / Facebook

Король Великобритании Чарльз III во время визита в Шотландию встретился в том числе с украинскими беженцами, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину поселились в шотландском городе Абердин. Об этом 17 октября сообщается на странице Букингемского дворца.

В публикации отмечается, что в Абердине сейчас проживает около 1000 беженцев из Украины, Сирии и Афганистана. Во время визита в город Чарльз III пообщался с беженцами, которые рассказали ему свои истории. 

Букингемский дворец отметил историю украинки Ирины Скворцовой, которая покинула Украину после начала войны, а сейчас работает в Абердине в пункте приема беженцев.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid02qqqKA5SPCj3kbnhCaXZhQJ4ujgxdnKQrnmV9PseRi1SwzFfEAyqBrd2vVPMM6VdJl

Контекст:

По данным ООН, за полгода полномасштабного вторжения РФ более 9 млн человек покинули Украину. И вернулись почти 2,5 млн.

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Коронация Чарльза III состоится 6 мая 2023 года.

Теги: Великобритания, Шотландия, беженцы, король Чарльз III
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