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24 сентября, 2022
 
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"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III

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Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II
Фото: The Royal Family / Facebook

Букингемский дворец 23 сентября опубликовал фото 73-летнего короля Чарльза III, на котором он запечатлен за столом в своем кабинете во время работы с документами из так называемой красной шкатулки. На заднем фото видно снимок с изображением родителей короля – покойных королевы Елизаветы II и ее мужа, принца Филиппа.

"Красная шкатулка его величества короля. Красный ящик содержит документы от министров правительства Великобритании и королевств, а также от представителей Содружества и других стран. Документы отправляются из канцелярии личного секретаря королю, где бы он ни находился, в запертом красном почтовом ящике", – говорится в описании. 

В публикации отмечается, что мать Чарльза III получала красные шкатулки, которые были изготовлены во время ее коронации в 1952 году, ежедневно, включая выходные и праздничные дни, за исключением лишь Рождества.

В посте также размещены архивные фото королевы, на которых она запечатлена во время работы с документами.

"Сочувствую ему, взявшему на себя эту роль в 73 года. Большинство людей начинают сбавлять обороты и наслаждаются выходом на пенсию. Спасибо за всю тяжелую работу, которую вы вложили в то, чтобы стать нашим монархом", – отреагировали в сети. 

"Он готовился к этой роли всю свою жизнь, но теперь реальность ударит по нему. Он будет хорошим королем, у него был великий учитель", – написали подписчики.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid0xTNGYn8v3Sh2Vvj9ujYboa28SKEYLznTzT9yzyckXFcKtMXamRyYb9J7AHn9yhRel

Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября Чарльз III во время официального провозглашения его королем с помощью мимики дал понять помощникам, чтобы те убрали с его стола канцелярский прибор. Момент стал вирусным и активно обсуждался в социальных сетях и СМИ.

13 сентября король Чарльз III в Ирландии во время посещения дворца Хиллсборо рассердился на то, что ручка, которой ему предложили расписаться в гостевой книге, оставила чернильные следы на его руке.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, король Чарльз III
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