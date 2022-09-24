"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III

"Красная шкатулка его величества короля. Красный ящик содержит документы от министров правительства Великобритании и королевств, а также от представителей Содружества и других стран. Документы отправляются из канцелярии личного секретаря королю, где бы он ни находился, в запертом красном почтовом ящике", – говорится в описании.
В публикации отмечается, что мать Чарльза III получала красные шкатулки, которые были изготовлены во время ее коронации в 1952 году, ежедневно, включая выходные и праздничные дни, за исключением лишь Рождества.
В посте также размещены архивные фото королевы, на которых она запечатлена во время работы с документами.
"Сочувствую ему, взявшему на себя эту роль в 73 года. Большинство людей начинают сбавлять обороты и наслаждаются выходом на пенсию. Спасибо за всю тяжелую работу, которую вы вложили в то, чтобы стать нашим монархом", – отреагировали в сети.
"Он готовился к этой роли всю свою жизнь, но теперь реальность ударит по нему. Он будет хорошим королем, у него был великий учитель", – написали подписчики.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября Чарльз III во время официального провозглашения его королем с помощью мимики дал понять помощникам, чтобы те убрали с его стола канцелярский прибор. Момент стал вирусным и активно обсуждался в социальных сетях и СМИ.
13 сентября король Чарльз III в Ирландии во время посещения дворца Хиллсборо рассердился на то, что ручка, которой ему предложили расписаться в гостевой книге, оставила чернильные следы на его руке.