"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III

"Красная шкатулка его величества короля. Красный ящик содержит документы от министров правительства Великобритании и королевств, а также от представителей Содружества и других стран. Документы отправляются из канцелярии личного секретаря королю, где бы он ни находился, в запертом красном почтовом ящике", – говорится в описании.

В публикации отмечается, что мать Чарльза III получала красные шкатулки, которые были изготовлены во время ее коронации в 1952 году, ежедневно, включая выходные и праздничные дни, за исключением лишь Рождества.

В посте также размещены архивные фото королевы, на которых она запечатлена во время работы с документами.

"Сочувствую ему, взявшему на себя эту роль в 73 года. Большинство людей начинают сбавлять обороты и наслаждаются выходом на пенсию. Спасибо за всю тяжелую работу, которую вы вложили в то, чтобы стать нашим монархом", – отреагировали в сети.

"Он готовился к этой роли всю свою жизнь, но теперь реальность ударит по нему. Он будет хорошим королем, у него был великий учитель", – написали подписчики.