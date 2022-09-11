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Чарльз или Карл. Посол Великобритании рассказала, как называть нового короля страны

10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании
10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании
Фото: EPA

Нового короля Великобритании на английском языке правильно называть Чарльзом, а как его будут называть на украинском, должны решить лингвисты. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в общенациональном телемарафоне 10 сентября, его транслировал канал "1+1".

"На английском его правильно называть Чарльз. Даже когда мы говорим по-украински, когда он был принцем Уэльским, и теперь, когда он стал Чарльзом III, мы продолжим так его называть. Но как это будет по-украински – я думаю, что лингвистам придется с этим как-то разобраться и прийти к взаимопониманию. Но на английском мы будем называть его Charles, то есть король Чарльз III", – рассказала посол.

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз. 

73-летней король мог выбрать себе тронное имя из своих четырех имен – Чарльз, Филип, Артур или Георг. Чарльз выбрал имя Charles III. Украинская редакция BBC переводит его как Чарльз III, российская редакция BBC – как Карл III. В английском языке имена Карл и Чарльз пишутся одинаково – Charles. 

8 сентября Чарльз III опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, король Чарльз III, Мелинда Симмонс
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