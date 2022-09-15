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15 сентября, 2022
 
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"Ведет себя, как нормальный человек", "Мелочи действительно могут расстроить". Чарльз III возмутился, испачкавшись чернилами на публике. Видео

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После смерти Елизаветы II трон унаследовал ее старший сын Чарльз
После смерти Елизаветы II трон унаследовал ее старший сын Чарльз
Фото: ЕРА

Король Великобритании Чарльз III вместе с супругой 13 сентября посетил в Ирландии дворец Хиллсборо, где ему предложили расписаться в гостевой книге. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Guardian News.

Сев за стол, Чарльз III сперва неверно указал дату – вместо 13 сентября он написал 12-е, а когда передавал ручку жене, чтобы она также расписалась, заметил, что испачкался чернилами.

"Терпеть это не могу", – с заметным раздражением на лице высказался король. В это время персонал заменил ручку его жене. 

"Наконец-то король, который ведет себя, как нормальный человек", – отреагировали в сети.

"Когда вы находитесь в состоянии сильного стресса и горя, мелочи могут действительно расстроить. Он – человек", – поддержали Чарльза III зрители.

ВИДЕО
Видео: Guardian News / YouTube
Контекст:

8 сентября 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы Елизаветы II обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день было объявлено, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет. В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – принц Чарльз. 8 сентября Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября Чарльз III во время официального провозглашения его королем с помощью мимики дал понять помощникам, чтобы те убрали с его стола канцелярский приборМомент стал вирусным и активно обсуждался в социальных сетях и СМИ.

Теги: Великобритания, король Чарльз III, Ирландия, король
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