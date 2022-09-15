  "Ведет себя, как нормальный человек", "Мелочи действительно могут расстроить". Чарльз III возмутился, испачкавшись чернилами на публике. Видео

Сев за стол, Чарльз III сперва неверно указал дату – вместо 13 сентября он написал 12-е, а когда передавал ручку жене, чтобы она также расписалась, заметил, что испачкался чернилами.

"Терпеть это не могу", – с заметным раздражением на лице высказался король. В это время персонал заменил ручку его жене.

"Наконец-то король, который ведет себя, как нормальный человек", – отреагировали в сети.

"Когда вы находитесь в состоянии сильного стресса и горя, мелочи могут действительно расстроить. Он – человек", – поддержали Чарльза III зрители.

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