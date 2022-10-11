Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет Фото: The Royal Family / Facebook

"Букингемский дворец рад сообщить, что rоронация Его Величества rороля состоится 6 мая 2023 года. Церемония rоронации пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ее проведет архиепископ Кентерберийский", – говорится в публикации.

Отмечается, что Чарльз III ,будет коронован вместе с женой, королевой-консортом Камилой.

Другие подробности коронации будут объявлены со временем.