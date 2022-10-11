Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III

"Букингемский дворец рад сообщить, что rоронация Его Величества rороля состоится 6 мая 2023 года. Церемония rоронации пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ее проведет архиепископ Кентерберийский", – говорится в публикации.
Отмечается, что Чарльз III ,будет коронован вместе с женой, королевой-консортом Камилой.
Другие подробности коронации будут объявлены со временем.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".