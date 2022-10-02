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02 октября, 2022
 
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Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой

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Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября
Фото: chrisjacksongetty / Instagram

Букингемский дворец 2 октября в Facebook разместил первое официальное фото короля Великобритании Чарльза III, на котором он запечатлен с женой, королевой-консортом Камиллой, старшим сыном, принцем Уэльским Уильямом и его женой, принцессой Уэльской Кэтрин.

В публикации отмечается, что снимок был сделан в Букингемском дворце 18 сентября королевским фотографом Крисом Джексоном.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid0Pt37pDFyUvaqshq616uiRsDUk9GwkxKeKXYfCpZe64Z43zgJwRkxbuTmUR3Ln3Dml

Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября Чарльз III во время официального провозглашения его королем с помощью мимики дал понять помощникам, чтобы они убрали с его стола канцелярский прибор. Момент стал вирусным и активно обсуждался в социальных сетях и СМИ.

13 сентября король Чарльз III в Ирландии во время посещения дворца Хиллсборо рассердился на то, что ручка, которой ему предложили расписаться в гостевой книге, оставила чернильные следы на его руке.

Теги: Великобритания, король Чарльз III, принц Уильям, семья
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