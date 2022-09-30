В Великобритании показали первые монеты с портретом Чарльза III

Портрет Чарльза III на монете создал скульптор Мартин Дженнингс. Изображение одобрил лично король. Чтобы подготовиться к процессу создания официального монетного портрета Чарльза III, Дженнингс изучил большое количество его фотографий.

В соответствии с традицией, восходящей к временам правления Чарльза II, когда каждый монарх на монетах смотрит в сторону, противоположную своему предшественнику, портрет короля Чарльза III обращен налево. Его мать королеву Елизавету II изображали лицом направо.

Коллекция памятных монет будет выпущена 3 октября. В общее обращение будет запущена монета в 50 пенсов.

Монета с портретом монарха достоинством в 50 пенсов поступит в обращение в течение нескольких недель, а еще одна, памятная (номиналом £5), с понедельника будет доступна для коллекционеров.