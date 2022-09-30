В Великобритании показали первые монеты с портретом Чарльза III

Портрет Чарльза III на монете создал скульптор Мартин Дженнингс. Изображение одобрил лично король. Чтобы подготовиться к процессу создания официального монетного портрета Чарльза III, Дженнингс изучил большое количество его фотографий.
В соответствии с традицией, восходящей к временам правления Чарльза II, когда каждый монарх на монетах смотрит в сторону, противоположную своему предшественнику, портрет короля Чарльза III обращен налево. Его мать королеву Елизавету II изображали лицом направо.
Коллекция памятных монет будет выпущена 3 октября. В общее обращение будет запущена монета в 50 пенсов.
Монета с портретом монарха достоинством в 50 пенсов поступит в обращение в течение нескольких недель, а еще одна, памятная (номиналом £5), с понедельника будет доступна для коллекционеров.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
24 сентября Букингемкий дворец опубликовал фото, как Чарльз III сидит за столом в своем кабинете во время работы с документами из так называемой красной шкатулки.