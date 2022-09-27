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Королевская почта Великобритании выпустит памятные марки с Елизаветой II

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Памятные марки с Елизаветой II поступят в продажу с 10 ноября
Памятные марки с Елизаветой II поступят в продажу с 10 ноября
Фото: EPA

Королевская почта Великобритании выпустит четыре памятные марки с портретами королевы Елизаветы II в разные периоды ее правления. Они уже доступны к предзаказу на сайте почты.

Марки поступят в продажу с 10 ноября. Их дизайн одобрил король Чарльз III, отметил телеканал BBC

Как говорится на сайте почты, на одной из марок изображена фотография 1952 года, сделанная в день коронации королевы. Остальные три снимка были сделаны в 1968-м, 1984-м и 1996 годах. 

Упаковка всех четырех марок будет стоить £6,95 (277 грн).

Скриншот: shop.royalmail.com
Скриншот: shop.royalmail.com

Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. На службе присутствовали 2 тыс. человек – члены королевской семьи, представители высшего политического руководства страны, а также лидеры иностранных государств, в частности президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От Украины присутствовали первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок. 

Королева похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзоре рядом со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.

Теги: Великобритания, почта, королева Елизавета II, король Чарльз III, почтовая марка
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