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26 сентября, 2022
 
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Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II

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Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет
Фото: The Royal Family / Facebook

Королевская семья Великобритании 24 сентября в Instagram разместила фото могильной плиты в часовне Святого Георгия, расположенной на территории Виндзорского замка, где рядом со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, похоронена королева Елизавета ІІ.

На надгробном камне, кроме имени Елизаветы II, выгравировано имя ее мужа, а также имена ее родителей короля Георга VI и королевы Елизаветы. Рядом с надгробием находятся венки и цветочные композиции.

"После погребения королевы в мемориальной часовне короля Георга VI был установлен надгробный камень", – отмечают в сообщении.

Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок.

Теги: Великобритания, смерть, королева Елизавета II, похороны, принц Филипп, родители
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