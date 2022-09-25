Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II

На надгробном камне, кроме имени Елизаветы II, выгравировано имя ее мужа, а также имена ее родителей – короля Георга VI и королевы Елизаветы. Рядом с надгробием находятся венки и цветочные композиции.

"После погребения королевы в мемориальной часовне короля Георга VI был установлен надгробный камень", – отмечают в сообщении.

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