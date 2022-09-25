Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II

На надгробном камне, кроме имени Елизаветы II, выгравировано имя ее мужа, а также имена ее родителей – короля Георга VI и королевы Елизаветы. Рядом с надгробием находятся венки и цветочные композиции.
"После погребения королевы в мемориальной часовне короля Георга VI был установлен надгробный камень", – отмечают в сообщении.
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Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок.