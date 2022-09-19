Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней

Ролик смонтирован из снимков Елизаветы II, на которых она запечатлена в разные периоды своей жизни – начиная с младенчества и до последних дней.

Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. На службе присутствовали 2 тыс. человек – члены королевской семьи, представители высшего политического руководства страны, а также лидеры иностранных государств, в частности президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От Украины присутствовали Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок. Там состоится еще одна панихида в более узком кругу и обряд прощания. Архиепископ Кентерберийский произнесет благословение, после чего прозвучит "Боже, храни короля".

Вечером в присутствии самых близких родственников королевы пройдет церемония погребения. Королева будет похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзоре рядом со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.