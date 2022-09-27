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Букингемский дворец показал королевскую монограмму Чарльза III

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II
Фото: EPA

Букингемский дворец 27 сентября обнародовал новую монограмму короля Чарльза III. Изображение показали в акаунте дворца в Instagram.

Монограмма объединяет первую букву имени короля C (Charles) и титула R (Rex, что в переводе с латыни означает король), наряду с изображением короны. 

Существует также отдельная версия королевской монограммы для Шотландии – на ней изображена шотландская корона.

"Шифр является личной собственностью короля и был выбран Его Величеством из серии эскизов, подготовленных Колледжем оружия", – говорится в сообщении.

Шифр короля будут использовать на правительственных зданиях, государственных документах и на новых почтовых ящиках. Также он используется государственными ведомствами и Королевским двором для франкирования почты.

Банк Англии также выпустит новые банкноты с портретом короля Чарльза III, но они поступят в обращение к середине 2024 года, сообщил телеканал BBC. Кроме того выпустят монеты из изображением короля. Согласно традиции Королевского монетного двора, профиль нового монарха на монетах должен быть направлен в противоположную сторону от профиля их предшественника. Существующие банкноты и монеты останутся действительными, отметил телеканал. Сейчас в обращении находится около 27 млрд монет выпущеных за времена правления королевы Елизаветы II.

Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

24 сентября Букингемкий дворец опубликовал фото, как Чарльз III сидит за столом в своем кабинете во время работы с документами из так называемой красной шкатулки. 

Теги: Великобритания, король Чарльз III, Банк Англии, дворец, король
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