Букингемский дворец показал королевскую монограмму Чарльза III

Монограмма объединяет первую букву имени короля C (Charles) и титула R (Rex, что в переводе с латыни означает король), наряду с изображением короны.

Существует также отдельная версия королевской монограммы для Шотландии – на ней изображена шотландская корона.

"Шифр является личной собственностью короля и был выбран Его Величеством из серии эскизов, подготовленных Колледжем оружия", – говорится в сообщении.

Шифр короля будут использовать на правительственных зданиях, государственных документах и на новых почтовых ящиках. Также он используется государственными ведомствами и Королевским двором для франкирования почты.

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Банк Англии также выпустит новые банкноты с портретом короля Чарльза III, но они поступят в обращение к середине 2024 года, сообщил телеканал BBC. Кроме того выпустят монеты из изображением короля. Согласно традиции Королевского монетного двора, профиль нового монарха на монетах должен быть направлен в противоположную сторону от профиля их предшественника. Существующие банкноты и монеты останутся действительными, отметил телеканал. Сейчас в обращении находится около 27 млрд монет выпущеных за времена правления королевы Елизаветы II.