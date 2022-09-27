"Он сам снимает обувь". Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет Фото: The Royal Family / Facebook

"Одна из моих любимых фотографий нашего нового короля – он снимает обувь после прогулки по территории дома Дамфрис в Шотландии", – подписал снимок Джексон.

"Это здорово! Мне нравится, что вы поймали его счастливым и расслабленным", – отреагировали в сети.

"Одна из самых красивых фотографий короля. Он точно в этот день был счастлив и спокоен", – написали подписчики.

"Он сам снимает обувь", – пошутили в сети.