"Он сам снимает обувь". Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото

"Одна из моих любимых фотографий нашего нового короля – он снимает обувь после прогулки по территории дома Дамфрис в Шотландии", – подписал снимок Джексон.
"Это здорово! Мне нравится, что вы поймали его счастливым и расслабленным", – отреагировали в сети.
"Одна из самых красивых фотографий короля. Он точно в этот день был счастлив и спокоен", – написали подписчики.
"Он сам снимает обувь", – пошутили в сети.
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Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября Чарльз III во время официального провозглашения его королем с помощью мимики дал понять помощникам, чтобы они убрали с его стола канцелярский прибор. Момент стал вирусным и активно обсуждался в социальных сетях и СМИ.
13 сентября король Чарльз III в Ирландии во время посещения дворца Хиллсборо рассердился на то, что ручка, которой ему предложили расписаться в гостевой книге, оставила чернильные следы на его руке.