Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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"Он сам снимает обувь". Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото

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Принц Чарльз унаследовал трон после смерти Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет
Фото: The Royal Family / Facebook

Королевский фотограф Крис Джексон 26 сентября на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором король Великобритании Чарльз III запечатлен в кресле возле камина в момент, когда остался в одной туфле.

"Одна из моих любимых фотографий нашего нового короля – он снимает обувь после прогулки по территории дома Дамфрис в Шотландии", –  подписал снимок Джексон. 

"Это здорово! Мне нравится, что вы поймали его счастливым и расслабленным", – отреагировали в сети.

"Одна из самых красивых фотографий короля. Он точно в этот день был счастлив и спокоен", – написали подписчики.

"Он сам снимает обувь",  пошутили в сети.

Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября Чарльз III во время официального провозглашения его королем с помощью мимики дал понять помощникам, чтобы они убрали с его стола канцелярский прибор. Момент стал вирусным и активно обсуждался в социальных сетях и СМИ.

13 сентября король Чарльз III в Ирландии во время посещения дворца Хиллсборо рассердился на то, что ручка, которой ему предложили расписаться в гостевой книге, оставила чернильные следы на его руке.

Теги: Великобритания, Шотландия, король Чарльз III, король, обувь
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