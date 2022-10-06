"Фунты собираю домой". Тоня Матвиенко озвучила размер пособия, которое получает в Великобритании вместе с дочерью

Тоня Матвиенко о жизни в Великобритании: Здесь уровень жизни немного другой, много чего стоит дороже Фото: tonya_matvienko / Instagram

Певица уточнила, что это выплата полагается ей и ее младшей дочери Ульяне.

"Здесь уровень жизни немного другой, много чего стоит дороже. Я эти деньги собираю для Украины. Я их трачу, но у меня есть маленький гривневый доход. Я стараюсь гривну потратить, а фунты собираю домой", – сказала она.

Певица отметила, что ей хватает этих денег на жизнь.

Ранее певица жаловалась, что они с мужем, украинским артистом Арсеном Мирзояном остались без работы, поэтому она приняла решение уехать с дочерью в Великобританию, чтобы получать пособие. Тоня Матвиенко признавалась, что зарегистрировалась в Великобритании в центре занятости. Она подчеркнула, что планирует найти работу, чтобы зарабатывать деньги.