Бульвар Шоубиз
 
21 августа, 2022
 
Новости

"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Матвиенко в 2011 году принимала участие в шоу "Голос країни"
Матвиенко в 2011 году принимала участие в шоу "Голос країни"
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко 21 августа на своей странице в Instagram разместила фото удостоверения о присвоении звания заслуженной артистки Украины.

В удостоверении указано, что оно было выдано в августе 2021 года. По словам Матвиенко, она получила документ только сейчас.

"В прошлом году официальное вручение не состоялось, но вот сегодня держу в руках удостоверение. Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: "Зато прибавка к пенсии будет". Искренне благодарна за отличие президенту нашей сильной и непобедимой родины", – написала 41-летняя Матвиенко.

Контекст:

Тоня Матвиенко родилась 12 апреля 1981 года в Киеве. Она – дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко.

В 2011 году принимала участие в шоу "Голос країни" на "1+1". В 2013 году записала совместный альбом с Ниной Матвиенко "Нове та найкраще".

В 2015 году Тоня Матвиенко презентовала альбом "Сміються, плачуть солов'ї".

Теги: президент, Антонина Матвиенко, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша
Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша
  Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы
  Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы
Дмитрий ГОРДОН
  Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно
  Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины
Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки
Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки
  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео
  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 