"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины

В удостоверении указано, что оно было выдано в августе 2021 года. По словам Матвиенко, она получила документ только сейчас.

"В прошлом году официальное вручение не состоялось, но вот сегодня держу в руках удостоверение. Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: "Зато прибавка к пенсии будет". Искренне благодарна за отличие президенту нашей сильной и непобедимой родины", – написала 41-летняя Матвиенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)