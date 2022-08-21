"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины

В удостоверении указано, что оно было выдано в августе 2021 года. По словам Матвиенко, она получила документ только сейчас.
"В прошлом году официальное вручение не состоялось, но вот сегодня держу в руках удостоверение. Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: "Зато прибавка к пенсии будет". Искренне благодарна за отличие президенту нашей сильной и непобедимой родины", – написала 41-летняя Матвиенко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тоня Матвиенко родилась 12 апреля 1981 года в Киеве. Она – дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко.
В 2011 году принимала участие в шоу "Голос країни" на "1+1". В 2013 году записала совместный альбом с Ниной Матвиенко "Нове та найкраще".
В 2015 году Тоня Матвиенко презентовала альбом "Сміються, плачуть солов'ї".