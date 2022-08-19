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19 августа, 2022
 
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"Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем

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Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году
Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко заявила, что после того, как в начале 2022 года она письменно изложила мужу свои претензии, между ними начались новые отношения. Об этом она рассказала в интервью программе ЖВЛ, которая 18 августа вышла на канале ТЕТ.

"Были моменты, которые мне все это время не нравились. Меня это все задрало. Я сказала: "Все, я так не могу", – и написала ему все, что мне не нравится. Он понял, что я не шучу, и вот тогда он наконец-то меня услышал. И мне так легко стало, – рассказала Тоня Матвиенко. – Боже, Арсен меня убьет, что я все это рассказала". 

Что именно певицу не устраивало в отношениях, она не сказала.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерями переехала в Португалию, а затем в Великобританию

Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. 3 августа певица сообщила, что вернулась домой.

Теги: Великобритания, Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян
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