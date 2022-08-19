  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем

"Были моменты, которые мне все это время не нравились. Меня это все задрало. Я сказала: "Все, я так не могу", – и написала ему все, что мне не нравится. Он понял, что я не шучу, и вот тогда он наконец-то меня услышал. И мне так легко стало, – рассказала Тоня Матвиенко. – Боже, Арсен меня убьет, что я все это рассказала".

Что именно певицу не устраивало в отношениях, она не сказала.

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Видео: ЖВЛ / YouTube