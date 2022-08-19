  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем

"Были моменты, которые мне все это время не нравились. Меня это все задрало. Я сказала: "Все, я так не могу", – и написала ему все, что мне не нравится. Он понял, что я не шучу, и вот тогда он наконец-то меня услышал. И мне так легко стало, – рассказала Тоня Матвиенко. – Боже, Арсен меня убьет, что я все это рассказала".
Что именно певицу не устраивало в отношениях, она не сказала.
Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.
До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерями переехала в Португалию, а затем в Великобританию.
Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. 3 августа певица сообщила, что вернулась домой.