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18 августа, 2022
 
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"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости

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Матвиенко: У нас дома три артиста, а концерты только благотворительные
Матвиенко: У нас дома три артиста, а концерты только благотворительные
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости и получила первое предложение о трудоустройстве, от которого отказалась. Об этом она рассказала в интервью программе ЖВЛ, которая 18 августа вышла на канале ТЕТ.

По словам певицы, речь идет о работе уборщицей.

"Предложили уборщицей быть. Сказала, что не могу, у меня аллергия", – рассказала артистка.

Матвиенко подчеркнула, что планирует найти работу, чтобы зарабатывать деньги.

"Я молодая, маме надо помогать, – заявил певица. – У нас дома три артиста, а концерты только благотворительные. Просто нет даже денег летать друг к другу".

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерьми переехала в Португалию, а затем в Великобританию

Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. 3 августа певица сообщила, что вернулась домой.

Теги: Великобритания, концерт, деньги, Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян
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