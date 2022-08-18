  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости

По словам певицы, речь идет о работе уборщицей.
"Предложили уборщицей быть. Сказала, что не могу, у меня аллергия", – рассказала артистка.
Матвиенко подчеркнула, что планирует найти работу, чтобы зарабатывать деньги.
"Я молодая, маме надо помогать, – заявил певица. – У нас дома три артиста, а концерты только благотворительные. Просто нет даже денег летать друг к другу".
До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерьми переехала в Португалию, а затем в Великобританию.
Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. 3 августа певица сообщила, что вернулась домой.