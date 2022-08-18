  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости

Матвиенко: У нас дома три артиста, а концерты только благотворительные Фото: tonya_matvienko / Instagram

По словам певицы, речь идет о работе уборщицей.

"Предложили уборщицей быть. Сказала, что не могу, у меня аллергия", – рассказала артистка.

Матвиенко подчеркнула, что планирует найти работу, чтобы зарабатывать деньги.

"Я молодая, маме надо помогать, – заявил певица. – У нас дома три артиста, а концерты только благотворительные. Просто нет даже денег летать друг к другу".

ВИДЕО

Видео: ЖВЛ / YouTube