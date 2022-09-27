Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь

Матвиенко: Мы все вкладывали в наши песни, клипы. Как дальше – не знаю Фото: tonya_matvienko / Instagram

"Есть ли у вас сейчас заработок? На что живет семья? Ведь Великобритания – это одна из самых дорогих стран", – спросила у артистки журналистка.

"Меня часто спрашивают, почему я за границей. Представьте – у нас дома трое артистов. Муж переживает, говорит, что не знает, как будет потом. Не знаю, как другие артисты выживают, – рассказала артистка. – Работы нет, нужно питаться, оплачивать коммунальные услуги, просто жить. Поэтому я и поехала в Британию, получаю здесь помощь. Не знаю, как бы мы выживали. Если бы муж был на какой-то государственной службе, имел бизнес... У нас с Арсеном нет бизнеса. Мы все вкладывали в наши песни, клипы. Как дальше – не знаю".

Ранее Тоня Матвиенко говорила, что зарегистрировалась в Великобритании в центре занятости. Она подчеркнула, что планирует найти работу, чтобы зарабатывать деньги.