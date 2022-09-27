Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь

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Матвиенко: Мы все вкладывали в наши песни, клипы. Как дальше не знаю
Матвиенко: Мы все вкладывали в наши песни, клипы. Как дальше – не знаю
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Проживающая в Великобритании вместе с младшей дочерью украинская певица Тоня Матвиенко в интервью "24 каналу" прокомментировала финансовое положение своей семьи после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она отметила, что они с мужем, украинским певцом Арсеном Мирзояном остались без работы.

"Есть ли у вас сейчас заработок? На что живет семья? Ведь Великобритания – это одна из самых дорогих стран",  спросила у артистки журналистка.

"Меня часто спрашивают, почему я за границей. Представьте – у нас дома трое артистов. Муж переживает, говорит, что не знает, как будет потом. Не знаю, как другие артисты выживают, – рассказала артистка. – Работы нет, нужно питаться, оплачивать коммунальные услуги, просто жить. Поэтому я и поехала в Британию, получаю здесь помощь. Не знаю, как бы мы выживали. Если бы муж был на какой-то государственной службе, имел бизнес... У нас с Арсеном нет бизнеса. Мы все вкладывали в наши песни, клипы. Как дальше – не знаю".

Ранее Тоня Матвиенко говорила, что зарегистрировалась в Великобритании в центре занятости. Она подчеркнула, что планирует найти работу, чтобы зарабатывать деньги.

Контекст:

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица с дочерьми переехала в Португалию, а затем в Великобританию

Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. Он живет вместе с тещей.

Теги: Великобритания, война России против Украины, Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян
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