41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад

На фото певица запечатлена вместе с мужем, украинским певцом Арсеном Мирзояном, своей матерью, украинской артисткой Ниной Матвиенко и дочерьми – старшей Ульяной и младшей Ниной.

"Воспоминания", – подписала снимок 41-летняя артистка.

Контекст:

Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году. Их дочь Нина родилась в 2016 году. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у певицы – взрослая дочь.

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерями переехала в Португалию, а затем в Великобританию.

Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. 3 августа певица сообщила, что вернулась домой.