Когда Байден заявил о ядерном Армагеддоне, то есть возможности применения Америкой ядерного оружия в ответ, ядерная риторика из России "просела" – Швец

Швец считает, что если Путин не применит ядерное оружие, это будет означать, что "дело его плохо" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"[Президент США Джо] Байден как-то все время завуалированно на все это отвечал. Но наконец-то в прошлое воскресенье он высказался, а после этого [Путину] через CNN еще разъяснили, чтобы было понятно даже идиоту, что сказал Байден. А Байден сказал, что если Путин применит даже тактическое ядерное оружие на территории Украины, то это значит Армагеддон", – сказал Швец.

Как отметил Швец, после такого заявления Байдена риторика РФ по поводу ядерного удара изменилась.

"Я заметил, что риторика, которая оттуда доносится, – она как-то так просела с тех пор. Заговорили о том, что "мы же не дураки, у нас же конвенциональное оружие мощное" и так далее. То есть запели совершенно другую песню", – заявил он.

Если Путин не применит ядерное оружие, это будет означать, что "дело его совсем плохо", считает Швец, так как в конвенциональном плане "это полный провал".

"То есть это смешно, конечно: ирония. Одна из его стратегических идиотских ошибок заключалась в том, что он 20 лет строил потемкинскую деревню, в которой Россия – это сверхдержава энергетическая, у которой вторая армия в мире, которую возглавляет некий мачо-мен: супермен, который всех переигрывает. А вот он влез в Украину – и оказалось, что все это фигня. Что ничего этого нет", – резюмировал он.