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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Когда Байден заявил о ядерном Армагеддоне, то есть возможности применения Америкой ядерного оружия в ответ, ядерная риторика из России "просела" – Швец

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Швец считает, что если Путин не применит ядерное оружие, это будет означать, что "дело его плохо"
Швец считает, что если Путин не применит ядерное оружие, это будет означать, что "дело его плохо"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин рассчитывал на то, что США не будут защищать Украину, если РФ нанесет по ней ядерный удар, так как она не является членом НАТО. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту КГБ Юрий Швец.

"[Президент США Джо] Байден как-то все время завуалированно на все это отвечал. Но наконец-то в прошлое воскресенье он высказался, а после этого [Путину] через CNN еще разъяснили, чтобы было понятно даже идиоту, что сказал Байден. А Байден сказал, что если Путин применит даже тактическое ядерное оружие на территории Украины, то это значит Армагеддон", – сказал Швец.

Как отметил Швец, после такого заявления Байдена риторика РФ по поводу ядерного удара изменилась.

"Я заметил, что риторика, которая оттуда доносится, – она как-то так просела с тех пор. Заговорили о том, что "мы же не дураки, у нас же конвенциональное оружие мощное" и так далее. То есть запели совершенно другую песню", – заявил он.

Если Путин не применит ядерное оружие, это будет означать, что "дело его совсем плохо", считает Швец, так как в конвенциональном плане "это полный провал".

"То есть это смешно, конечно: ирония. Одна из его стратегических идиотских ошибок заключалась в том, что он 20 лет строил потемкинскую деревню, в которой Россия – это сверхдержава энергетическая, у которой вторая армия в мире, которую возглавляет некий мачо-мен: супермен, который всех переигрывает. А вот он влез в Украину – и оказалось, что все это фигня. Что ничего этого нет", – резюмировал он.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, НАТО, оружие, ядерное оружие, Джо Байден, Юрий Швец, ядерный удар
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