Когда Байден заявил о ядерном Армагеддоне, то есть возможности применения Америкой ядерного оружия в ответ, ядерная риторика из России "просела" – Швец

"[Президент США Джо] Байден как-то все время завуалированно на все это отвечал. Но наконец-то в прошлое воскресенье он высказался, а после этого [Путину] через CNN еще разъяснили, чтобы было понятно даже идиоту, что сказал Байден. А Байден сказал, что если Путин применит даже тактическое ядерное оружие на территории Украины, то это значит Армагеддон", – сказал Швец.
Как отметил Швец, после такого заявления Байдена риторика РФ по поводу ядерного удара изменилась.
"Я заметил, что риторика, которая оттуда доносится, – она как-то так просела с тех пор. Заговорили о том, что "мы же не дураки, у нас же конвенциональное оружие мощное" и так далее. То есть запели совершенно другую песню", – заявил он.
Если Путин не применит ядерное оружие, это будет означать, что "дело его совсем плохо", считает Швец, так как в конвенциональном плане "это полный провал".
"То есть это смешно, конечно: ирония. Одна из его стратегических идиотских ошибок заключалась в том, что он 20 лет строил потемкинскую деревню, в которой Россия – это сверхдержава энергетическая, у которой вторая армия в мире, которую возглавляет некий мачо-мен: супермен, который всех переигрывает. А вот он влез в Украину – и оказалось, что все это фигня. Что ничего этого нет", – резюмировал он.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.