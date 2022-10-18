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Вместо сильного союзника у северных границ Китая получилась какая-то размазня. И при этом Си Цзиньпин оказался еще и дискредитированным – Швец

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Дальнейшие победы Украины будут лишать Си Цзиньпина "соблазна" помогать Путину, считает Швец
Дальнейшие победы Украины будут лишать Си Цзиньпина "соблазна" помогать Путину, считает Швец
Фото: EPA

Лидер КНР Си Цзиньпин надеялся образовать на восточном фланге НАТО "сильный кулак", но получилось все наоборот. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту КГБ Юрий Швец.

Он отметил, что Китай возлагал на Россию "большие надежды", ожидав, что РФ "поглотит" Украину и Беларусь. В то же время, из НАТО он надеялся "через коррупцию и выгодные контракты выдернуть" Германию и Францию, добавил Швец.

"И Америка остается один на один против Китая. Ну и Китай тут может... А что получилось? Получилось все наоборот. Путин показал, что это третьеразрядная держава. Теперь в военном смысле его серьезно даже не воспринимают. НАТО расширилось. То есть полный провал. И вместо того, чтобы получить сильного союзника у северных границ Китая, у северных границ Китая получилась какая-то размазня. И при всем этом Си [Цзиньпин] оказался еще и дискредитированным в глазах международной общественности", – заявил Швец, добавив, что это проявилось и в политике ООН, где раньше "поддерживали Путина хотя бы риторически".

Китай и Индия сейчас демонстрируют проукраинскую позицию, заявив, что "они за суверенитет и территориальную целостность", отметил Швец. В то же время, по его мнению, Си Цзиньпин не может "бросить" Путина.

"Товарищ Си не может бросить товарища Пу. Потому что он вложил в этот союз очень большой личный капитал... Очень большой", – заявил Швец.

Он добавил, что лидер Китая хочет "расколоть единый мир" на западный и тот, где будет "доминировать Китай, а под ним будет бегать Путин". В то же время, дальнейшие победы Украины будут лишать Си Цзиньпина "соблазна" помогать Путину, считает бывший разведчик.

"На прошлой неделе прошла инсайдерская информация: это накануне ихнего [Коммунистической партии Китая] съезда, – что китайские официальные представители бегают по Европе и убеждают своих западных союзников о том, что "нам с Путиным не по пути, мы войну не поддерживаем". Такого еще не было с февраля 24-го. Это новое явление появилось", – резюмировал он.

Швец также заявил: если Китай захочет помогать Путину, он будет делать это через Иран.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube



Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

В интервью CBS в сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.

На саммите ШОС, который проходил 15–16 сентября в Самарканде, Путин пообещал премьеру Индии, что Россия "сделает все", чтобы война в Украине "прекратилось как можно быстрее", а Моди сказал Путину, что сейчас "не эпоха войны"Си Цзиньпин и Путин встретились на этом же саммите. Среди тем обсуждения была Украина

Российский политолог Станислав Белковский в интервью Гордону заявлял, что Китай и Индия боятся вторичных санкций США гораздо больше, чем конфликта с Россией.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Индия, Китай, НАТО, ООН, война, Си Цзиньпин, КНР, Юрий Швец
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