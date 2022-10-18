Белковский: Никакой масштабной поддержки Путину Си Цзиньпин и Моди не оказывают. Они боятся вторичных санкций США гораздо больше, чем конфликта с Россией

Такое мнение российский политолог Станислав Белковский высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, понимают ли Си Цзиньпин и Моди, "что Путин – лузер".
"Си Цзиньпин и Моди, на мой взгляд... Я с ними не имел возможности пообщаться в последнее время, но, судя по их действиям, понимают. Потому что никакой масштабной поддержки Путину они не оказывают, и, наоборот, они фактически следуют, хотя и неформально, американскому режиму санкций и боятся вторичных санкций США гораздо больше, чем какого бы то ни было конфликта с Россией. Но, кроме того, насколько можно судить, они также обращают внимание своего мнимого друга Владимира Владимировича на то, что ядерный удар категорически недопустим и что они никак не смогут его поддерживать в этой ситуации", – сказал политолог.
Применение ядерного оружия РФ – это переход красных линий для Китая и Индии, пояснил Белковский.
"Ведь нельзя бросаться камнями, живя в стеклянном доме. И у Китая, и у Индии масса проблем и со своими соседями, и с сепаратистами на своей территории. И ни Китаю, ни Индии не выгодно создание такого прецедента", – добавил он.
Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью
По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.
В интервью CBS в сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.
На саммите ШОС, который проходил 15–16 сентября в Самарканде, Путин пообещал премьеру Индии, что Россия "сделает все", чтобы война в Украине "прекратилось как можно быстрее", а Моди сказал Путину, что сейчас "не эпоха войны". Си Цзиньпин и Путин встретились на этом же саммите. Среди тем обсуждения была Украина.