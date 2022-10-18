Белковский: Никакой масштабной поддержки Путину Си Цзиньпин и Моди не оказывают. Они боятся вторичных санкций США гораздо больше, чем конфликта с Россией

Путин, Моди, Си Цьзинпин, а также президент ПАР Сирил Рамафоса на саммите БРИКС в 2019 году Фото: ЕРА

Такое мнение российский политолог Станислав Белковский высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, понимают ли Си Цзиньпин и Моди, "что Путин – лузер".

"Си Цзиньпин и Моди, на мой взгляд... Я с ними не имел возможности пообщаться в последнее время, но, судя по их действиям, понимают. Потому что никакой масштабной поддержки Путину они не оказывают, и, наоборот, они фактически следуют, хотя и неформально, американскому режиму санкций и боятся вторичных санкций США гораздо больше, чем какого бы то ни было конфликта с Россией. Но, кроме того, насколько можно судить, они также обращают внимание своего мнимого друга Владимира Владимировича на то, что ядерный удар категорически недопустим и что они никак не смогут его поддерживать в этой ситуации", – сказал политолог.

Применение ядерного оружия РФ – это переход красных линий для Китая и Индии, пояснил Белковский.

"Ведь нельзя бросаться камнями, живя в стеклянном доме. И у Китая, и у Индии масса проблем и со своими соседями, и с сепаратистами на своей территории. И ни Китаю, ни Индии не выгодно создание такого прецедента", – добавил он.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

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