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Яковина: Если кто-то и способен отговорить Путина от применения ядерной бомбы, то это китайцы

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По мнению Яковины, Китай ставит Путину ультиматумы, исключающие применение Россией ядерного оружия
По мнению Яковины, Китай ставит Путину ультиматумы, исключающие применение Россией ядерного оружия
Фото: kremlin.ru

Китай склоняет президента РФ Владимира Путина к прекращению войны в Украине и возражает против вероятного применения Россией ядерного оружия. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

"На самом деле они [руководство Китая] уже несколько заявлений делали на этот счет. Что они ему предлагают? Они говорят: "Мы возобновим торговлю, мы возобновим поставки всего необходимого тебе оборудования, электроники, каких-то технических вещей, которых в России нет и сама она не изготавливает и которые остро необходимы сейчас просто для поддержания на плаву российской экономики. Инвестиции возобновим. Ты только прекращай войну", – говорит Яковина.

Он напомнил, что китайцы уже говорили открытым текстом, что в условиях прекращения войны возобновят инвестиции и торгово-экономическое сотрудничество с российской экономикой.

"Потому что сейчас мы [Китай] не можем пойти на это из-за вторичных американских санкций, которые ударят по нам, по Китаю. Китай говорит: "Мы на такое не готовы", – поясняет обозреватель.

В качестве "пряника" для Путина китайцы используют обещания инвестиций, а "кнутом" служит предостережение о прекращении поддержки путинского режима, утверждает Яковина.

"Уходи из Украины. Мы тебе дадим денег, инвестиции. Мы тебя спасем и твой режим спасем. Если же ты не уйдешь, мы будем искать кого-то другого в руководстве России. Мы уже с тобой не будем договариваться. Мы тебя не будем защищать перед американцами. Ты сам с ними разбирайся", – таким он видит сценарии, которые Китай на выбор предлагает российскому лидеру.

Ситуация применения ядерного оружия Россией для Китая "никуда не годится" и Путину дали понять, что она абсолютно неприемлема, считает Яковина.

"И даже если ты победишь в Украине после этого, мы с тобой никогда ни о чем не договоримся. Имей это в виду". Я думаю, китайцы выкатывают примерно такой ультиматум сейчас Владимиру Путину", – предполагает он.

Обозреватель полностью исключает, что президент страны-агрессора может победить в развязанной им войне, но отмечает, что если вдруг (гипотетически) Путин победит, то Россия дальше не сможет существовать как государство, как страна без какого-то сотрудничества хоть с каким-то государством на свете, кроме Северной Кореи. Но, по мнению радиоведущего, "это просто смешно", и, вероятно, российский лидер тоже это понимает.

"В общем, я думаю, сейчас Владимир Путин... Если кто-то и способен отговорить Владимира Путина от применения ядерной бомбы, то это китайцы", – резюмировал Яковина.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

12 октября представитель НАТО заявил, что если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, Китай, инвестиции, ядерное оружие, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Иван Яковина, российские оккупанты
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