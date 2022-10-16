Яковина: Если кто-то и способен отговорить Путина от применения ядерной бомбы, то это китайцы

"На самом деле они [руководство Китая] уже несколько заявлений делали на этот счет. Что они ему предлагают? Они говорят: "Мы возобновим торговлю, мы возобновим поставки всего необходимого тебе оборудования, электроники, каких-то технических вещей, которых в России нет и сама она не изготавливает и которые остро необходимы сейчас просто для поддержания на плаву российской экономики. Инвестиции возобновим. Ты только прекращай войну", – говорит Яковина.



Он напомнил, что китайцы уже говорили открытым текстом, что в условиях прекращения войны возобновят инвестиции и торгово-экономическое сотрудничество с российской экономикой.

"Потому что сейчас мы [Китай] не можем пойти на это из-за вторичных американских санкций, которые ударят по нам, по Китаю. Китай говорит: "Мы на такое не готовы", – поясняет обозреватель.

В качестве "пряника" для Путина китайцы используют обещания инвестиций, а "кнутом" служит предостережение о прекращении поддержки путинского режима, утверждает Яковина.



"Уходи из Украины. Мы тебе дадим денег, инвестиции. Мы тебя спасем и твой режим спасем. Если же ты не уйдешь, мы будем искать кого-то другого в руководстве России. Мы уже с тобой не будем договариваться. Мы тебя не будем защищать перед американцами. Ты сам с ними разбирайся", – таким он видит сценарии, которые Китай на выбор предлагает российскому лидеру.

Ситуация применения ядерного оружия Россией для Китая "никуда не годится" и Путину дали понять, что она абсолютно неприемлема, считает Яковина.

"И даже если ты победишь в Украине после этого, мы с тобой никогда ни о чем не договоримся. Имей это в виду". Я думаю, китайцы выкатывают примерно такой ультиматум сейчас Владимиру Путину", – предполагает он.

Обозреватель полностью исключает, что президент страны-агрессора может победить в развязанной им войне, но отмечает, что если вдруг (гипотетически) Путин победит, то Россия дальше не сможет существовать как государство, как страна без какого-то сотрудничества хоть с каким-то государством на свете, кроме Северной Кореи. Но, по мнению радиоведущего, "это просто смешно", и, вероятно, российский лидер тоже это понимает.

"В общем, я думаю, сейчас Владимир Путин... Если кто-то и способен отговорить Владимира Путина от применения ядерной бомбы, то это китайцы", – резюмировал Яковина.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

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