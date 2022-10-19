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Си Цзиньпин, вероятно, сожалеет о поддержке Путина – экс-посол США в Украине

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4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения в Украину, Путин и Си Цзиньпин провели переговоры
4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения в Украину, Путин и Си Цзиньпин провели переговоры
Фото: EPA

Лидер КНР Си Цзиньпин, вероятно, уже сожалеет о своем сотрудничестве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение 19 октября в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности высказал старший директор Евразийского центра Atlantic Council, посол США в Украине в 2003-06 годах Джон Хербст. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале премьер-министра Украины в 2014–2016 годах, основателя фонда Open Ukraine Арсения Яценюка.

"Насколько я понимаю, президент Китая может сожалеть о своем сотрудничестве и встрече с Путиным в начале февраля и обширном заявлении о более широком сотрудничестве между Россией и Китаем. Си пытался отстраниться от недопустимого поведения Путина в Украине, атак на гражданскую инфраструктуру. И поэтому мы увидели нечто вроде извинений Путина перед Си на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) несколько недель назад, – сказал Хербст. – Я думаю, что Китай послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении".

По мнению дипломата, провал Путина в войне против Украины повлиял на ситуацию между Китаем и Тайванем.

"Он [Си Цзиньпин] говорит очень воинственно о Тайване, но он видит провал в Украине с теми американскими технологиями, которые были где-то 25–30 лет назад, а в случае Тайваня все будет совсем не так", – резюмировал Хербст.

Контекст:

4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения в Украину, лидеры РФ и Китая провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 сентября на заседании Совбеза ООН Индия, Габон, Китай и Бразилия воздержались при голосовании за резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины.

По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на президента РФ Владимира Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.

Теги: Россия, Украина, Китай, ядерное оружие, Си Цзиньпин, переговоры, аннексия, посол США, нападение, Тайвань, вторжение, КНР, саммит, Джон Хербст, война России против Украины, президент, ШОС, встреча, сотрудничество, Киевский форум по безопасности
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