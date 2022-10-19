Си Цзиньпин, вероятно, сожалеет о поддержке Путина – экс-посол США в Украине

4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения в Украину, Путин и Си Цзиньпин провели переговоры Фото: EPA

Такое мнение 19 октября в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности высказал старший директор Евразийского центра Atlantic Council, посол США в Украине в 2003-06 годах Джон Хербст. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале премьер-министра Украины в 2014–2016 годах, основателя фонда Open Ukraine Арсения Яценюка.

"Насколько я понимаю, президент Китая может сожалеть о своем сотрудничестве и встрече с Путиным в начале февраля и обширном заявлении о более широком сотрудничестве между Россией и Китаем. Си пытался отстраниться от недопустимого поведения Путина в Украине, атак на гражданскую инфраструктуру. И поэтому мы увидели нечто вроде извинений Путина перед Си на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) несколько недель назад, – сказал Хербст. – Я думаю, что Китай послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении".

По мнению дипломата, провал Путина в войне против Украины повлиял на ситуацию между Китаем и Тайванем.

"Он [Си Цзиньпин] говорит очень воинственно о Тайване, но он видит провал в Украине с теми американскими технологиями, которые были где-то 25–30 лет назад, а в случае Тайваня все будет совсем не так", – резюмировал Хербст.