Войска США защитят Тайвань в случае китайского вторжения – Байден

По утверждению СМИ, ответ Байдена является его самым откровенным заявлением по этому вопросу Фото: EPA

На вопрос в интервью, будет ли армия США защищать Тайвань, Байден ответил, что да, "если на самом деле имело место беспрецедентное нападение".

Также у президента США уточнили, имел ли он в виду, что, в отличие от Украины, американские войска будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая. Байден ответил, что да.

На данный момент, пишет Reuters, ответ Байдена является его самым откровенным заявлением по этому вопросу, поскольку США долгое время придерживались политики "стратегической двусмысленности" и не давали ясности, ответят ли военным путем на нападение на Тайвань.

Представитель Белого дома сказал агентству, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.