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Войска США защитят Тайвань в случае китайского вторжения – Байден

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По утверждению СМИ, ответ Байдена является его самым откровенным заявлением по этому вопросу
По утверждению СМИ, ответ Байдена является его самым откровенным заявлением по этому вопросу
Фото: EPA

Американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения. Об этом заявил 18 сентября президент США Джо Байден в интервью CBS 60 Minutes.

На вопрос в интервью, будет ли армия США защищать Тайвань, Байден ответил, что да, "если на самом деле имело место беспрецедентное нападение".

Также у президента США уточнили, имел ли он в виду, что, в отличие от Украины, американские войска будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая. Байден ответил, что да.

На данный момент, пишет Reuters, ответ Байдена является его самым откровенным заявлением по этому вопросу, поскольку США долгое время придерживались политики "стратегической двусмысленности" и не давали ясности, ответят ли военным путем на нападение на Тайвань.

Представитель Белого дома сказал агентству, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

После этого визита вооруженные силы Китая проводили военные учения вокруг Тайваня.

29 августа Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.

По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня до 2027 года.

Теги: США, Украина, Китай, армия, Джо Байден, нападение, Тайвань, вторжение, КНР, армия США
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