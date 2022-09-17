Китай может попытаться силой взять Тайвань под контроль до 2027 года – ЦРУ

По данным ЦРУ, решение о силовых действиях Пекина еще не принято Фото: Central Intelligence Agency (CIA) / Fаcebook

По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин приказал китайским военным быть готовыми взять Тайвань под контроль до 2027 году.

В то же время американская разведка имеет данные, что китайские власти пока не приняли окончательного решения по этому поводу.