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Китай может попытаться силой взять Тайвань под контроль до 2027 года – ЦРУ

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По данным ЦРУ, решение о силовых действиях Пекина еще не принято
По данным ЦРУ, решение о силовых действиях Пекина еще не принято
Фото: Central Intelligence Agency (CIA) / Fаcebook

По данным Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня, который считают своей провинцией. Об этом 16 сентября сообщила в Twitter корреспондент CNN Ана Кабрера со ссылкой на заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна.

По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин приказал китайским военным быть готовыми взять Тайвань под контроль до 2027 году.

В то же время американская разведка имеет данные, что китайские власти пока не приняли окончательного решения по этому поводу.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

После этого визита вооруженные силы Китая проводили военные учения вокруг Тайваня.

29 августа Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Китай, Си Цзиньпин, ЦРУ, разведка, Тайвань, КНР, остров
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