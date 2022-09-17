Китай может попытаться силой взять Тайвань под контроль до 2027 года – ЦРУ

По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин приказал китайским военным быть готовыми взять Тайвань под контроль до 2027 году.
В то же время американская разведка имеет данные, что китайские власти пока не приняли окончательного решения по этому поводу.
NEW: Chinese President Xi Jinping has told his military that he wants China to have the capability to take control of Taiwan by force by 2027, according to CIA Deputy Dir David Cohen, but US intel does not currently believe China has made a decision about whether to proceed.— Ana Cabrera (@AnaCabrera) September 16, 2022
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
После этого визита вооруженные силы Китая проводили военные учения вокруг Тайваня.
29 августа Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.