У Байдена хотят помочь Тайваню оружием на более чем $1 млрд – СМИ

Пакет помощи, который все еще находится на ранней стадии разработки, включает в себя:
Отмечается, что ракетами Sidewinder планируется оснащать американские истребители F-16, которые есть у Тайваня.
Издание подчеркивает, что американские законодатели, скорее всего, одобрят продажу, но процесс может затянуться, учитывая продолжающиеся каникулы в Конгрессе.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
После этого визита вооруженные силы Китая объявили о старте новых военных учений в воздушном пространстве и море вокруг Тайваня.