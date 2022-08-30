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У Байдена хотят помочь Тайваню оружием на более чем $1 млрд – СМИ

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Politico считает, что США одобрят продажу Тайваню оружия
Politico считает, что США одобрят продажу Тайваню оружия
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд. Об этом сообщает Politico.

Пакет помощи, который все еще находится на ранней стадии разработки, включает в себя:

  • 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II за $355 млн;
  • 100 тактических ракет класса "воздух – воздух" AIM-9X Block II Sidewinder за $85,6 млн;
  • $655,4 млн на контракт на разведывательный радар.

Отмечается, что ракетами Sidewinder планируется оснащать американские истребители F-16, которые есть у Тайваня.

Издание подчеркивает, что американские законодатели, скорее всего, одобрят продажу, но процесс может затянуться, учитывая продолжающиеся каникулы в Конгрессе.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

После этого визита вооруженные силы Китая объявили о старте новых военных учений в воздушном пространстве и море вокруг Тайваня.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Китай, оружие, Джо Байден, Тайвань
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