У Байдена хотят помочь Тайваню оружием на более чем $1 млрд – СМИ

Пакет помощи, который все еще находится на ранней стадии разработки, включает в себя:

60 ракет AGM-84L Harpoon Block II за $355 млн;

100 тактических ракет класса "воздух – воздух" AIM-9X Block II Sidewinder за $85,6 млн;

$655,4 млн на контракт на разведывательный радар.

Отмечается, что ракетами Sidewinder планируется оснащать американские истребители F-16, которые есть у Тайваня.

Издание подчеркивает, что американские законодатели, скорее всего, одобрят продажу, но процесс может затянуться, учитывая продолжающиеся каникулы в Конгрессе.