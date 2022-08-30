Военные Тайваня обстреляли китайский дрон

Представитель ведомства заявил, что боевой дрон появился над территориальными водами Тайваня в 17.59. Военные открыли предупредительный огонь, как это предусмотрено процедурами. После того как беспилотник остался на месте, стрелять по нему начали боевыми патронами. В результате БПЛА улетел в сторону китайского города Сямынь.
"Боевой дрон появился над территориальными водами Тайваня в 17.59. Военные открыли предупредительный огонь, как это предусмотрено процедурами. После того как беспилотник остался на месте, стрелять по нему начали боевыми патронами. В результате БПЛА улетел в сторону китайского города Сямынь", – сообщил он.
В свою очередь президент острова Цай Инвэнь отметила, что все провокации со стороны материкового Китая нужно пресекать на корню и принимать контрмеры для обеспечения безопасности воздушного пространства.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
После этого визита вооруженные силы Китая объявили о старте новых военных учений в воздушном пространстве и море вокруг Тайваня.