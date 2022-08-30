Военные Тайваня обстреляли китайский дрон

Представитель ведомства заявил, что боевой дрон появился над территориальными водами Тайваня в 17.59. Военные открыли предупредительный огонь, как это предусмотрено процедурами. После того как беспилотник остался на месте, стрелять по нему начали боевыми патронами. В результате БПЛА улетел в сторону китайского города Сямынь.

"Боевой дрон появился над территориальными водами Тайваня в 17.59. Военные открыли предупредительный огонь, как это предусмотрено процедурами. После того как беспилотник остался на месте, стрелять по нему начали боевыми патронами. В результате БПЛА улетел в сторону китайского города Сямынь", – сообщил он.

В свою очередь президент острова Цай Инвэнь отметила, что все провокации со стороны материкового Китая нужно пресекать на корню и принимать контрмеры для обеспечения безопасности воздушного пространства.