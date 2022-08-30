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Военные Тайваня обстреляли китайский дрон

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Тайваньские военные впервые открыли предупредительный огонь в сторону китайского беспилотника
Тайваньские военные впервые открыли предупредительный огонь в сторону китайского беспилотника
Фото: ЕРА

Военные Тайваня открыли предупредительный огонь в сторону китайского беспилотника, который приблизился к побережью островов Цзиньмэнь. Об этом 30 августа со ссылкой на представителя минобороны острова Чжан Жуншуня сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Представитель ведомства заявил, что боевой дрон появился над территориальными водами Тайваня в 17.59. Военные открыли предупредительный огонь, как это предусмотрено процедурами. После того как беспилотник остался на месте, стрелять по нему начали боевыми патронами. В результате БПЛА улетел в сторону китайского города Сямынь.

"Боевой дрон появился над территориальными водами Тайваня в 17.59. Военные открыли предупредительный огонь, как это предусмотрено процедурами. После того как беспилотник остался на месте, стрелять по нему начали боевыми патронами. В результате БПЛА улетел в сторону китайского города Сямынь", – сообщил он.

В свою очередь президент острова Цай Инвэнь отметила, что все провокации со стороны материкового Китая нужно пресекать на корню и принимать контрмеры для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Сейчас наблюдается эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

После этого визита вооруженные силы Китая объявили о старте новых военных учений в воздушном пространстве и море вокруг Тайваня.

Теги: Китай, провокации, Тайвань, беспилотники, КНР, дрон
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