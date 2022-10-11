Великобритания призывает срочно созвать лидеров НАТО из-за массовых обстрелов Украины 10 октября

По мнению Трасс, подавляющая международная поддержка борьбы Украины резко контрастирует с изоляцией России на международной арене.

"Храбрость защитников перед лицом самых жестоких актов насилия снискала всеобщее восхищение народа Украины. Никто не хочет мира больше, чем Украина. И со своей стороны, мы не должны ни на йоту колебаться в своей решимости помочь им победить", – цитирует сайт проект выступления премьера на сегодняшней встрече G7.

Планируется, что Трасс призовет правительства стран "Семерки" оставаться "едиными и решительными в своем противодействии поведению Путина" и сохранить жесткие санкции против России.

Лидеры G7 встретятся во вторник, 11 октября, чтобы подтвердить единство оппозиции продолжающейся агрессии РФ в Украине. К ним по видеосвязи присоединится и президент Украины Владимир Зеленский, отмечает офис премьера.