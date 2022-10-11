Великобритания призывает срочно созвать лидеров НАТО из-за массовых обстрелов Украины 10 октября

По мнению Трасс, подавляющая международная поддержка борьбы Украины резко контрастирует с изоляцией России на международной арене.
"Храбрость защитников перед лицом самых жестоких актов насилия снискала всеобщее восхищение народа Украины. Никто не хочет мира больше, чем Украина. И со своей стороны, мы не должны ни на йоту колебаться в своей решимости помочь им победить", – цитирует сайт проект выступления премьера на сегодняшней встрече G7.
Планируется, что Трасс призовет правительства стран "Семерки" оставаться "едиными и решительными в своем противодействии поведению Путина" и сохранить жесткие санкции против России.
Лидеры G7 встретятся во вторник, 11 октября, чтобы подтвердить единство оппозиции продолжающейся агрессии РФ в Украине. К ним по видеосвязи присоединится и президент Украины Владимир Зеленский, отмечает офис премьера.
Страны "Большой семерки" соберутся 11 октября на срочное заседание из-за массированных ракетных обстрелов Россией городов Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter.
Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Помощник главы Национальной полиции Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.