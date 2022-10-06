Провал путинской войны и энергетическая независимость. Трасс назвала приоритеты своей работы в Европейском политическом сообществе

В Праге (Чехия) сегодня прошел первый саммит сообщества.

"Премьер-министр прибыла в Прагу на саммит Европейского политического сообщества. Работая с нашими союзниками и друзьями, мы хотим: обеспечить провал путинской войны в Украине, перестать полагаться на российскую энергию, усиливать наше реагирования на нелегальную миграцию", а заявили в Офисе премьера.

The Prime Minister has arrived in Prague * for the European Political Community summit.



Working with our allies and friends we will:



* Ensure Putin’s war in Ukraine fails



* End our reliance on Russian energy



* Step up our response to illegal migration pic.twitter.com/VvUwYCYGyM — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 6, 2022

В своей статье, опубликованной 6 октября, премьер-министр Великобритании отметила, что "безопасность, энергетика и миграция – три самых неотложных приоритета для британского народа".

"Сегодняшняя встреча не является конструкцией ЕС или альтернативой ЕС. Она объединяет правительства со всей Европы, около трети которых находятся за пределами ЕС. Британия после Brexit как независимая страна, не входящая в ЕС, должна участвовать в дискуссиях, которые затрагивают весь континент и всех нас здесь, дома", – написала Трасс.

Трасс заявила, что в этом году помощь Великобритании Украине составляет £2,3 млрд. В следующем страна выделит столько же, или больше, добавила премьер-министр.

"Я буду призывать своих европейских друзей продолжать работать с нами, предоставляя больше оружия, вводя больше санкций и поддерживая Украину в вытеснении российских войск", – написала она.

Кроме того, она призвала ЕС работать над тем, чтобы больше не оказаться в ситуации энергетической зависимости от РФ. Также в Европейском политическом сообществе, по мнению Трасс, должны поднимать вопросы миграции.

"Мы гордимся тем, что открыли свои дома для 130 тыс. украинских беженцев. Но нам нужен более сильный ответ преступным группировкам, эксплуатирующим отчаявшихся людей", – отметила она.