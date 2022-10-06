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Провал путинской войны и энергетическая независимость. Трасс назвала приоритеты своей работы в Европейском политическом сообществе

Трасс прибыла в Прагу на саммит Европейского политического сообщества
Трасс прибыла в Прагу на саммит Европейского политического сообщества
Фото: EPA

Обеспечить провал путинской войны в Украине – приоритет работы Великобритании в новом формате европейского сотрудничества – Европейском политическом сообществе. Об этом 6 октября заявили в Офисе премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

В Праге (Чехия) сегодня прошел первый саммит сообщества. 

"Премьер-министр прибыла в Прагу на саммит Европейского политического сообщества. Работая с нашими союзниками и друзьями, мы хотим: обеспечить провал путинской войны в Украине, перестать полагаться на российскую энергию, усиливать наше реагирования на нелегальную миграцию", а заявили в Офисе премьера.

В своей статье, опубликованной 6 октября, премьер-министр Великобритании отметила, что "безопасность, энергетика и миграция – три самых неотложных приоритета для британского народа". 

"Сегодняшняя встреча не является конструкцией ЕС или альтернативой ЕС. Она объединяет правительства со всей Европы, около трети которых находятся за пределами ЕС. Британия после Brexit как независимая страна, не входящая в ЕС, должна участвовать в дискуссиях, которые затрагивают весь континент и всех нас здесь, дома", – написала Трасс.

Трасс заявила, что в этом году помощь Великобритании Украине составляет £2,3 млрд. В следующем  страна выделит столько же, или больше, добавила премьер-министр.

"Я буду призывать своих европейских друзей продолжать работать с нами, предоставляя больше оружия, вводя больше санкций и поддерживая Украину в вытеснении российских войск", – написала она.

Кроме того, она призвала ЕС работать над тем, чтобы больше не оказаться в ситуации энергетической зависимости от РФ. Также в Европейском политическом сообществе, по мнению Трасс, должны поднимать вопросы миграции. 

"Мы гордимся тем, что открыли свои дома для 130 тыс. украинских беженцев. Но нам нужен более сильный ответ преступным группировкам, эксплуатирующим отчаявшихся людей", – отметила она.

Контекст:

Сотрудничество в рамках Европейского политического сообщества предложил президент Франции Эммануэль Макрон в мае. Политик заявил, что формат должен быть открыт для стран, придерживающихся основных ценностей ЕС и допускающих сотрудничество в таких областях, как безопасность, энергетика и инфраструктура.

Новый формат призван стать средством углубления отношений между ЕС и его соседями, в том числе странами – кандидатами в члены ЕС, такими как Украина и Молдова. Это сообщество также будет открыто для Великобритании, что позволит ей более активно участвовать в европейских делах после Brexit.

Теги: Украина, Чехия, Великобритания, миграция, Европейский союз, политика, саммит, безопасность, премьер-министр, Лиз Трасс, ЕС, зависимость
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