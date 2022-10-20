Зеленский заявил Евросовету, что необходимы "более системные шаги" в санкциях против Ирана за дроны для России

Зеленский о санкциях против Ирана: Несколько человек и компаний – еще не ответственность Фото: ЕРА

"Новые мощные санкции [следует вводить] и против России, и против Ирана – за сотрудничество с государством-террористом. Хотя мы уничтожили только за этот месяц более 200 иранских дронов, а десятки все же попали по разным целям, представители Ирана до сих пор лгут, якобы они не передавали дроны России", – сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что "Россия должна заплатить за этот террор и это должно быть отражено в девятом санкционном пакете ЕС".

"Иран должен быть лишен какой-либо возможности и даже желания поставлять хотя бы кому-то такие дроны. Хорошо, что уже есть первый шаг: одобрены новые индивидуальные санкции против иранских деятелей и компаний. Но несколько человек и компаний – это еще не ответственность. Нужны более системные шаги", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что нужно "сделать все, чтобы и этот террористический план российского руководства провалился" (нацеливать дроны-камикадзе на объекты энергосистемы Украины).

"Никогда снова энергосистема какой-либо страны не должна превратиться в поле боя. Именно сейчас на примере России и Ирана мы можем показать, что ожидает любое государство-террориста, если оно будет пытаться вот так бить по европейцам или любым другим народам", – объяснил президент.

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С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

19 октября стало известно, что санкции в отношении Ирана за его участие в российской агрессии против Украины согласовал Евросоюз.

20 октября Великобритания тоже ввела санкции – в отношении производителя дронов-камикадзе и трех высокопоставленных иранских военных, причастных к поставкам БПЛА в РФ.