С 10 октября РФ нанесла около 300 ударов по украинской энергетической инфраструктуре – Галущенко

"С прошлого понедельника по сегодня уже было суммарно порядка 300 ударов ракетами, артиллерией, дронами – 300 ударов по энергосистеме. Сегодня идет подготовка сценариев, что делать, если будут драматические повреждения в энергосистеме, которые будут требовать намного больше времени для восстановления, чем сейчас", – сказал он.

Галущенко отметил, что около 20% экономии электроэнергии украинскими потребителями "критически" помогли бы украинской энергосистеме.