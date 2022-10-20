С 10 октября РФ нанесла около 300 ударов по украинской энергетической инфраструктуре – Галущенко

"С прошлого понедельника по сегодня уже было суммарно порядка 300 ударов ракетами, артиллерией, дронами – 300 ударов по энергосистеме. Сегодня идет подготовка сценариев, что делать, если будут драматические повреждения в энергосистеме, которые будут требовать намного больше времени для восстановления, чем сейчас", – сказал он.
Галущенко отметил, что около 20% экономии электроэнергии украинскими потребителями "критически" помогли бы украинской энергосистеме.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.
18 октября, президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.
19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.
Плановые отключения электроэнергии в Украине 20 октября, после ракетных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуры страны, анонсировали в Офисе президента.
Кроме того, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.
Днем 20 октября компания "Укрэнерго" обратилась к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.