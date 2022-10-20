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В "Укрэнерго" попросили жителей Киева и четырех областей срочно снизить потребление электроэнергии

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"Укрэнерго" вынуждено ввел временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях
"Укрэнерго" вынуждено ввел временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях 
Фото: depositphotos.com

В центральных областях Украины 20 октября быстро увеличивается потребление электроэнергии.

Об этом сообщается в Facebook НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" вынуждено ввел временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.

"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии, – говорится в сообщении. – Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования".

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02apEFJHpPQMAQ1bAEzvmYUsNHa3DrwkpzS3t8tETp6pb4SNSqX7EXWk9qhZX51EtTl

Плановые отключения электроэнергии в Украине 20 октября после ракетных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуры страны анонсировали в Офисе президента.

Кроме того, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.

Накануне, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Теги: Россия, Киев, Украина, Укрэнерго, Киевская область, Житомирская область, электроэнергия, Черниговская область, Черкасская область, ремонт, отключение света, обстрелы, украинцы, ограничения, инфраструктура, энергосистема
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