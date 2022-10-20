В "Укрэнерго" попросили жителей Киева и четырех областей срочно снизить потребление электроэнергии

"Укрэнерго" вынуждено ввел временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Фото: depositphotos.com

Об этом сообщается в Facebook НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" вынуждено ввел временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.

"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии, – говорится в сообщении. – Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования".

Плановые отключения электроэнергии в Украине 20 октября после ракетных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуры страны анонсировали в Офисе президента.

Кроме того, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.