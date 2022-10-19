Войска РФ нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС, произошел пожар – ОВА

"К сожалению, сегодня снова наша область подверглась ракетным обстрелам. Имеем попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого произошел пожар. Все службы работают, спасатели на месте. Слава ьогу, жертв нет", – сообщила она.

Дорога возле электростанции сейчас перекрыта, организован объезд, добавила глава ОВА.

Бурштынская ТЭС не впервые попала под обстрел РФ. Электростанция была одним из инфраструктурных объектов, по которым российские оккупанты нанесли ракетный удар 10 октября.

Война России против Украины. Главное (обновляется)