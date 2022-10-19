Войска РФ нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС, произошел пожар – ОВА

"К сожалению, сегодня снова наша область подверглась ракетным обстрелам. Имеем попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого произошел пожар. Все службы работают, спасатели на месте. Слава ьогу, жертв нет", – сообщила она.
Дорога возле электростанции сейчас перекрыта, организован объезд, добавила глава ОВА.
Бурштынская ТЭС не впервые попала под обстрел РФ. Электростанция была одним из инфраструктурных объектов, по которым российские оккупанты нанесли ракетный удар 10 октября.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.
После обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября повреждены шесть таких объектов, Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева были обесточены.
19 октября оккупанты снова массированно обстреляли Украину. Известно о попадании в объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области.