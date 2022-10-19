В ОПУ попросили украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00 20 октября

Соответствующее сообщение в Telegram написал замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.
"Завтра, 20 октября 2022 года, по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии. Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики, – отметил он. – Прошу отнестись к этому серьезно. Начиная с 7.00 и до 23.00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны".
Если этого не сделать, продолжил Тимошенко, то следует готовиться к временным отключениям электричества.
"Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Поэтому все вместе работаем на своем фронте", – резюмировал замглавы ОПУ.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.
Накануне, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.
19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.