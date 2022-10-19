В ОПУ попросили украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00 20 октября

С 20 октября в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения, отметил Тимошенко Фото: depositphotos.com

Соответствующее сообщение в Telegram написал замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Завтра, 20 октября 2022 года, по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии. Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики, – отметил он. – Прошу отнестись к этому серьезно. Начиная с 7.00 и до 23.00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны".

Если этого не сделать, продолжил Тимошенко, то следует готовиться к временным отключениям электричества.

"Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Поэтому все вместе работаем на своем фронте", – резюмировал замглавы ОПУ.