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Киев экономит электроэнергию только на 7% из 30% необходимых – КГВА

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Чтобы в Киеве не было веерных отключений, нужно ограничить работу энергоемких приборов, отметили в КГВА
Чтобы в Киеве не было веерных отключений, нужно ограничить работу энергоемких приборов, отметили в КГВА
Фото: Київенерго / Facebook

В Киевской городской военной администрации (КГВА) на фоне обстрелов столицы российскими оккупантами призвали жителей Киева экономить электроэнергию.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram КГВА 19 октября.

"Мы уже призывали… соблюдать режим экономии электроэнергии, а теперь настаиваем: экономьте электроэнергию и воду, – говорится в сообщении. – Киев на сегодняшний день экономит лишь 7% из 30% необходимых".

В КГВА отметили, что при экономном потреблении электросеть в городе не будут выключать принудительно.

"Поэтому чтобы не было веерных отключений, нужно ограничить работу энергоемких приборов [электроплита, бойлеры, электрический теплый пол, посудомоечная машина, микроволновка, обогреватели и кондиционеры, стиральные машины] в часы пик с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 23.00", – указали в городской военной администрации.

В КГВА призвали бизнес выключать вывески, подсветку, а также не оставлять освещение в помещениях на ночь и иллюминацию.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

Теги: Киев, Украина, КГГА, бизнес, электроэнергия, обстрелы, украинцы
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