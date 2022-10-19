Киев экономит электроэнергию только на 7% из 30% необходимых – КГВА

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram КГВА 19 октября.
"Мы уже призывали… соблюдать режим экономии электроэнергии, а теперь настаиваем: экономьте электроэнергию и воду, – говорится в сообщении. – Киев на сегодняшний день экономит лишь 7% из 30% необходимых".
В КГВА отметили, что при экономном потреблении электросеть в городе не будут выключать принудительно.
"Поэтому чтобы не было веерных отключений, нужно ограничить работу энергоемких приборов [электроплита, бойлеры, электрический теплый пол, посудомоечная машина, микроволновка, обогреватели и кондиционеры, стиральные машины] в часы пик с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 23.00", – указали в городской военной администрации.
В КГВА призвали бизнес выключать вывески, подсветку, а также не оставлять освещение в помещениях на ночь и иллюминацию.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
В результате обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.
Он призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.