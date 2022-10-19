В Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, 20 октября будут плановые отключения электричества – Минэнерго и ОПУ

20 октября по всей территории Украины неодновременно будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией, отметили в Офисе президента Фото: depositphotos.com

"Мы сегодня с коллегами пытались днем во время тревог посчитать, что повреждено, и к сожалению, по новым данным… около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены, – сказал Харченко. – Продолжается работа по восстановлению и ремонту… но чудеса возможны в известной степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы снизить нагрузку на сеть".

Советник главы Минэнерго призвал украинцев экономить электроэнергию.

Информацию об отключениях электроэнергии в Украине в эфире национального телемарафона подтвердил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Завтра по всей территории Украины неодновременно… будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией. В первую очередь они будут касаться предприятий и заводов. Если нам будет недостаточно... будут отключения по всей территории. И это будет касаться населения также", – отметил он.

Тимошенко также призвал украинцев минимизировать 20 октября с 7.00 до 23.00 пользование электроэнергией.