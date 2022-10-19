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В Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, 20 октября будут плановые отключения электричества – Минэнерго и ОПУ

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20 октября по всей территории Украины неодновременно будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией, отметили в Офисе президента
20 октября по всей территории Украины неодновременно будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией, отметили в Офисе президента
Фото: depositphotos.com

В ближайшие дни в Украине возможны плановые отключения электричества. Об этом 19 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко.

"Мы сегодня с коллегами пытались днем во время тревог посчитать, что повреждено, и к сожалению, по новым данным… около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены, – сказал Харченко. – Продолжается работа по восстановлению и ремонту… но чудеса возможны в известной степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы снизить нагрузку на сеть".

Советник главы Минэнерго призвал украинцев экономить электроэнергию.

Информацию об отключениях электроэнергии в Украине в эфире национального телемарафона подтвердил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Завтра по всей территории Украины неодновременно… будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией. В первую очередь они будут касаться предприятий и заводов. Если нам будет недостаточно... будут отключения по всей территории. И это будет касаться населения также", – отметил он.

Тимошенко также призвал украинцев минимизировать 20 октября с 7.00 до 23.00 пользование электроэнергией.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал 18 октября президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Теги: Украина, Александр Харченко, электричество, Министерство энергетики, электроэнергия, ремонт, советник, обстрелы, украинцы, веерные отключения, ограничения, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, энергосистема
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