Продолжительность отключения электроэнергии в Украине 20 октября не будет превышать четырех часов – "Укрэнерго"

Об этом 19 октября сообщается в Facebook НЭК "Укрэнерго".
"Это вынужденный шаг, – отметили в компании. – Сегодня энергосистема подверглась новым ракетным атакам страны-террориста, к вечеру мы нашли возможность не вводить ограничения потребителей. Но на завтрашний день мы просим вас о понимании и поддержке".
О времени отключения электроэнергии в разных регионах Украины информация будет предоставлена на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго), указали в "Укрэнерго".
"Отключения будут поочередны – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более четырех часов… Причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе", – подчеркнули в НЭК.
Плановые отключения электроэнергии в Украине 20 октября анонсировали в Офисе президента.
Кроме того, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с завтрашнего дня в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.
Об уменьшении на 60% количества электротранспорта на улицах Николаева 20 октября проинформировал в Facebook мэр города Александр Сенкевич. Также в Николаеве не будут работать светофоры.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.
Накануне, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.
19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.