Продолжительность отключения электроэнергии в Украине 20 октября не будет превышать четырех часов – "Укрэнерго"

О времени отключения электроэнергии в разных регионах Украины информация будет предоставлена на сайтах облэнерго, указали в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

Об этом 19 октября сообщается в Facebook НЭК "Укрэнерго".

"Это вынужденный шаг, – отметили в компании. – Сегодня энергосистема подверглась новым ракетным атакам страны-террориста, к вечеру мы нашли возможность не вводить ограничения потребителей. Но на завтрашний день мы просим вас о понимании и поддержке".

О времени отключения электроэнергии в разных регионах Украины информация будет предоставлена на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго), указали в "Укрэнерго".

"Отключения будут поочередны – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более четырех часов… Причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе", – подчеркнули в НЭК.

Плановые отключения электроэнергии в Украине 20 октября анонсировали в Офисе президента.

Кроме того, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00. По его словам, с завтрашнего дня в городах Украины будет ограничено использование уличного освещения.

Об уменьшении на 60% количества электротранспорта на улицах Николаева 20 октября проинформировал в Facebook мэр города Александр Сенкевич. Также в Николаеве не будут работать светофоры.