Войска РФ 19 октября уничтожили три энергетических объекта в Украине – Зеленский

Зеленский: Нужно уже с 7.00 утра 20 октября особо сознательно относиться к потреблению электричества Фото: president.gov.ua

"К сожалению, есть и попадания. Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом", – сказал президент.

Он призвал украинцев 20 октября максимально экономить электроэнергию.

Конечно мы сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности нашей страны. Но для этого нужно время. И для этого нужны наши с вами совместные усилия. Завтра – еще больше, чем раньше. Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7.00 утра завтрашнего дня особо сознательно относиться к потреблению электричества. Пожалуйста, не включайте излишнюю электротехнику. Пожалуйста, ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче", – сказал глава государства.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.