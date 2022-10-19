Войска РФ 19 октября уничтожили три энергетических объекта в Украине – Зеленский

"К сожалению, есть и попадания. Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом", – сказал президент.
Он призвал украинцев 20 октября максимально экономить электроэнергию.
Конечно мы сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности нашей страны. Но для этого нужно время. И для этого нужны наши с вами совместные усилия. Завтра – еще больше, чем раньше. Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7.00 утра завтрашнего дня особо сознательно относиться к потреблению электричества. Пожалуйста, не включайте излишнюю электротехнику. Пожалуйста, ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче", – сказал глава государства.
19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.
18 октября Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.
19 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии. "Прошу отнестись к этому серьезно. Начиная с 7.00 и до 23.00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны", – сказал он.
В "Укрэнерго" сообщили, что 20 октября с 7.00 до 22.00 по всей территории Украины могут быть применены меры по ограничению потребления электроэнергии. "Отключения будут поочередны – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более четырех часов… Причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе", – подчеркнули в НЭК.