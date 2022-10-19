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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ 19 октября уничтожили три энергетических объекта в Украине – Зеленский

Зеленский: Нужно уже с 7.00 утра 20 октября особо сознательно относиться к потреблению электричества
Зеленский: Нужно уже с 7.00 утра 20 октября особо сознательно относиться к потреблению электричества
Фото: president.gov.ua

19 октября российские оккупанты уничтожили три энергетических объекта в Украине. О этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном его пресс-службой.

"К сожалению, есть и попадания. Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом", – сказал президент.

Он призвал украинцев 20 октября максимально экономить электроэнергию.

Конечно мы сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности нашей страны. Но для этого нужно время. И для этого нужны наши с вами совместные усилия. Завтра – еще больше, чем раньше. Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7.00 утра завтрашнего дня особо сознательно относиться к потреблению электричества. Пожалуйста, не включайте излишнюю электротехнику. Пожалуйста, ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче", – сказал глава государства.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.

18 октября Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

19 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии. "Прошу отнестись к этому серьезно. Начиная с 7.00 и до 23.00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны", – сказал он.

В "Укрэнерго" сообщили, что 20 октября с 7.00 до 22.00 по всей территории Украины могут быть применены меры по ограничению потребления электроэнергии. "Отключения будут поочередны – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более четырех часов… Причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе", – подчеркнули в НЭК.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, электричество, электроэнергия, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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