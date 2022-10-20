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Зеленский: В сценариях зимнего сезона исходим из того, что террор РФ будет направлен на энергообъекты

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Россия в последние недели обстреливает энергетические объекты Украины
Россия в последние недели обстреливает энергетические объекты Украины
Фото: depositphotos.com

В подготовке к зимнему сезону власти Украины исходят из того, что Россия будет продолжать террор против украинской энергосистемы, пока у Украины не будет вохможности сбивать 100% российских ракет и дронов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 19 октября, опубликованного на его сайте.

"Провел сегодня общее совещание по энергетике – офис, правительство, энергокомпании. Готовимся ко всем возможным сценариям, учитывая зимний сезон. Исходим из того, что российский террор будет направлен на энергообъекты, пока с помощью партнеров не обеспечим возможность сбивать 100% вражеских ракет и дронов". – сказал он.

Президент отметил, что 19 октября российские войска уничтожили три энергетических объекта в Украине. Известно, что 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.

18 октября Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

19 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии. "Прошу отнестись к этому серьезно. Начиная с 7.00 и до 23.00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны", – сказал он.

В "Укрэнерго" сообщили, что 20 октября с 7.00 до 22.00 по всей территории Украины могут быть применены меры по ограничению потребления электроэнергии. "Отключения будут поочередны – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более четырех часов… Причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе", – подчеркнули в НЭК.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, терроризм, энергетика, электричество, электроэнергия, беспилотники, Владимир Зеленский, обстрелы, ракеты
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